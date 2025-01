Zimowe cięcie przeprowadza się w okresie spoczynku roślin, czyli od końca stycznia do połowy marca. Jest to najlepszy czas na przycinanie drzew i krzewów owocowych, takich jak jabłonie, grusze, śliwy, agrest czy porzeczki. Ważne jest, aby unikać przycinania w dni mroźne i wilgotne, ponieważ rany mogą być bardziej podatne na infekcje.



Młode rośliny wymagają delikatniejszego przycinania, aby ich wzrost nie został zahamowany. Z kolei starsze drzewa i krzewy można przycinać bardziej intensywnie, usuwając suche, chore i uszkodzone gałęzie. Istotne jest również przycinanie pędów rosnących do środka korony, co pozwala zapewnić lepszy dostęp do światła i powietrza, a w konsekwencji zdrowsze plonowanie.



Dobrze wykonane cięcie powinno być precyzyjne, dlatego należy używać ostrych i czystych narzędzi. Na zakończenie warto zastosować maść ogrodniczą, która zabezpieczy rany przed infekcjami i niskimi temperaturami.