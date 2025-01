Wiosna to najważniejszy okres dla malin, gdyż rośliny po zimowym spoczynku intensywnie zabierają się do wzrostu. Dlatego też ważne jest, aby dostarczyć im składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. A jest to zwłaszcza azot, który wspiera rozwój młodych pędów i liści . Równie istotne są fosfor i potas - pierwsze wspomaga rozwój korzeni, a drugie wpływa na jakość i ilość owoców. Nie można zapominać także o mikroelementach, takich jak magnez, żelazo czy bor mające znaczenie dla ogólnej kondycji owocowych krzewów .

Uniwersalne nawozy mineralne z dużą zawartością azotu, np. saletra amonowa, mocznik czy azofoska, są doskonałym wyborem wiosną. Saletra amonowa zawiera azot w szybko przyswajalnej formie, dzięki czemu rośliny od razu mogą wykorzystać go do wzrostu.

Nawozy wieloskładnikowe, takie jak Florovit czy Substral, to gotowe mieszanki zawierające również fosfor i potas, co pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb roślin.

Podczas nawożenia należy pamiętać o dawkowaniu - zbyt duża ilość nawozów może prowadzić do przenawożenia, co objawia się m.in. żółknięciem liści i osłabieniem roślin. Nawozy należy rozsypywać równomiernie wokół roślin, unikając bezpośredniego kontaktu z pędami, aby nie dopuścić do ich poparzenia. Po rozsypaniu nawozu warto delikatnie wymieszać go z glebą i podlać, co ułatwi przyswajanie składników odżywczych.