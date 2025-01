Dlaczego trzeba przycinać borówkę amerykańską?

Przycinanie borówki amerykańskiej jest kluczowe, bo dzięki temu utrzymujemy roślinę w dobrej kondycji. Po co się to robi? Przede wszystkim ze względów sanitarnych, aby usunąć wszystkie części, w których potencjalnie może w przyszłości rozwinąć się niepożądana choroba. Z drugiej strony raz na jakiś czas usuwa się nadmiar łodyg, aby zrobić prześwity, czyli pobudzić głębsze partie borówki do lepszego owocowania i wzrostu. Oczywiście, co kilka lat można robić cięcie pobudzające do rozwoju nowych pędów, a czasem trzeba zastosować cięcia radykalne, które nie tylko odmłodzą borówkę amerykańską, ale także pozwolą jej na zasłużoną regenerację.

Kiedy przycinać borówkę amerykańską? Choć cięcie łodyg można przeprowadzać w ciągu całego roku, to jednak eksperci są zgodni: cięcie borówki amerykańskiej powinno przeprowadzać się wczesną wiosną, czyli pod koniec lutego lub w marcu. To gwarant, że taka borówka będzie intensywnie kwitła i owocowała.

Cięcie sanitarne: co trzeba o nim wiedzieć?

Nie każdą borówkę można radykalnie przycinać, ponieważ to zahamuje jej wzrost i może sprawić, że plonów nie doświadczymy przez kilka lat. Jednak co roku warto przeprowadzać tzw. cięcie sanitarne. Na czym ono polega? Trzeba pozbyć się wszystkich pędów uszkodzonych, przemarzniętych oraz chorych, ponieważ to właśnie one osłabiają kondycję borówki amerykańskiej. Można pozbyć się również tych łodyg, które płożą się po ziemi, a także krzyżują się z tymi prawidłowo rosnącymi.

Cięcie prześwietlające: uważaj na nie!

Słabe cięcie albo zbyt mocne cięcie krzewu skutkuje brakiem owocowania borówki amerykańskiej 123RF/PICSEL

Cięcie prześwietlające borówki amerykańskiej ma za zadanie pobudzić nowe pędy do rozkrzewienia się, a tym samym lepszych plonów. Niestety, nie każda roślina może być w ten sposób przycinana, poddane mogą być niemu krzewy, które liczą sobie co najmniej cztery lata. Na czym polega cięcie prześwietlające? Po prostu na usunięciu pędów, które tworzą bardzo gęstą sieć. Ale zanim do niego dojdzie, najpierw trzeba przeprowadzić cięcie sanitarne i dopiero wtedy pomyśleć nad usuwaniem zdrowych, ale niepotrzebnych łodyg.

Cięcie prześwietlające również rządzi się swoimi prawami. Po pierwsze, wcześniej musimy być pewni, że borówka amerykańska będzie miała co najmniej sześć pędów głównych, które mają maksymalnie trzy lata. W takim razie trzeba usunąć wszystkie starsze liczące sobie powyżej czterech lat. Warto wiedzieć jednak, żeby nie usuwać jednorazowo zbyt wielu łodyg, ponieważ borówka amerykańska może być przez to osłabiona.

Radykalne kroki: co 20 lat

Nie każdą borówkę można radykalnie przycinać, ponieważ to zahamuje jej wzrost i może sprawić, że plonów nie doświadczymy przez kilka lat 123RF/PICSEL

Czasami starsze krzewy praktycznie przestają owocować, więc można je odmłodzić oraz dać im czas na regenerację. W takim przypadku można dokonać bardzo radykalnego cięcia, czyli usunięcia pędów tuż przy ziemi. Trzeba wiedzieć tylko jedno: pozbycie się wszystkich łodyg może mieć zastosowanie wyłącznie dla borówek amerykańskich, które mają co najmniej 20 lat. Oczywiście, szybko krzew zacznie wypuszczać nowe pędy, ale trzeba wiedzieć, że na owocowanie takiego krzewu trzeba czekać około dwóch/trzech lat.