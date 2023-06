Rada ogrodnika: posadź blisko truskawek. Nicienie nie mają szans

Spis treści: 01 Jak usunąć nicienie z truskawek?

02 Jaki oprysk na nicienie?

03 Co odstrasza nicienie?

Nicienie to organizmy bezkręgowe o podłużnym, półprzezroczystym ciele, powodujące ogromne straty wśród roślinności ogrodowej, sadowniczej oraz polowej.

Nicienie występują zazwyczaj w podłożu, żerując na korzeniach roślin, ale niektóre bytują także na naziemnych częściach. Nicienie, które żerują na roślinach, osłabiają je, ograniczają ich wzrost, uszkadzają korzenie i ułatwiają wnikanie patogenów do wnętrza roślin. Pasożyty glebowe przyczyniają się dodatkowo do rozprzestrzeniania się groźnych chorób wirusowych.

Do najgroźniejszych nicieni, które atakują truskawki, należą węgorki:

Reklama

truskawkowiec

chryzantemowiec

Potrafią zmniejszyć one plon truskawki nawet o 60-70 proc. Do typowych objawów porażenia należą zbrązowienia oraz nekroz, czyli chorobowe obumieranie tkanek na liściach. W kolejnym etapie dochodzi do zdrobnienia i deformacji liści oraz karłowacenia całych roślin.

Jak usunąć nicienie z truskawek?

Trzy najgorsze rodzaje kawy. Ciało starzeje się w zaskakującym tempie

Upały, burze, wyładowania i grad. Najbliższe dni będą wyjątkowo ciężkie

Kosmetyczny hit ostatnich miesięcy. Co warto wiedzieć o kosmetykach z witaminą C?

Mam 60 lat i 18 lat pracy. Na jaką emeryturę mogę liczyć? Nicienie są wyjątkowo trudnym przeciwnikiem - ich niewielki rozmiar sprawia, że trudno je dostrzec, a gdy już je zlokalizujemy, okazuje się często, że roślina jest już mocno nadgryziona i osłabiona. Z nicieniami można jednak walczyć z pomocą chemicznych, profesjonalnych oprysków lub jeśli problem dopiero "raczkuje" zdecydować się na domowe, naturalne metody.

Najskuteczniejszy jest naturalny wyciąg z czosnku. Aby go przygotować, należy zmiażdżyć 200 g ząbków czosnku i zalać je 10 litrami wody. Wyciąg należy odstawić następnie na trzy dni, a po tym czasie podlewać nim obficie rośliny lub opryskiwać ziemię.

Jaki oprysk na nicienie?

Większość chemicznych środków ochrony na nicienie może być stosowana tylko przez profesjonalistów, ich użycie wiąże się również ze skażeniem gleby. W uprawach ogrodowych warto stosować więc gotowe preparaty pochodzenia naturalnego. Najpopularniejszym i najskuteczniejszym jest P-DRAKOL, zawierający wyselekcjonowane szczepy bakterii, sprzyjające eliminacji nicieni glebowych. Środek ten likwiduje skutki występowania pasożytów i regeneruje system korzeniowy roślin, wpływając na ogólną poprawę ich kondycji.



Porady Spryskaj nim róże, a ogród utonie w kwiatach. Bezwzględny dla mszyc Nicienie w dużych uprawach truskawki mogą być zwalczane środkami ochrony roślin takimi jak Basamid 97 GR, Vydate 10 WG, Nemasol 510 SL. Zarejestrowane są one do stosowania doglebowego przed założeniem plantacji.

Co odstrasza nicienie?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z nicieniami jest profilaktyka. Przed zasadzeniem truskawek warto dokładnie sprawdzić glebę pod kątem występowania nicieni. Sadzonki powinny być zdrowe i czyste. Warto wiedzieć, że nicienie swobodnie przemieszczają się wraz z cząsteczkami gleby oraz wody - należy więc regularnie czyścić narzędzia rolnicze i unikać nawadniania truskawek wodą zanieczyszczoną nicieniami.

Jeśli zauważymy chore rośliny, powinniśmy je natychmiast usunąć oraz zutylizować. Takich roślin nie należy kompostować!

By odstraszyć nicienie, warto sadzić w okolicy truskawek rośliny, których te pasożyty wyjątkowo nie lubią. Do takich roślin należy np. aksamitka, która działa na nie toksycznie - jej korzenie zawierają substancje, które redukują liczebność populacji pasożytów. Inną, skuteczną w zwalczaniu nicieni glebowych rośliną jest szparag lekarski, zawierający w swoich łodygach, liściach i korzeniach szkodliwe dla nich glukozydy.

Zdjęcie Aksamitka to świetna ozdoba balkonu, tarasu lub ogrodu. Warto sadzić ją blisko truskawek / 123RF/PICSEL

Porad, dotyczących walki z nicieniami na truskawkach warto szukać także na prywatnych grupach ogrodniczych.

Sadzić między truskawkami turki, to niciowce większosc robactwa nie lubi zapachu turków ja sadze nawet wśród róż

Sądzę między truskawki czosnek, cebulę

- piszą ogrodnicy, dzieląc się swoimi sprawdzonymi sposobami.

W bliskim sąsiedztwie truskawek warto posadzić też ogórecznika lekarskiego, który wabi zapylacze i poprawia smak owoców.

Zobacz również:

Posadź na balkonie. Komary będą go omijać szerokim łukiem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia". Barbara Wysoczańska: pisarka, która znalazła receptę na bestseller INTERIA.PL