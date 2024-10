"Rajski ptak" w doniczce. Zapamiętaj zasady, oczaruje cię trwałymi kwiatami

Spokrewniona z bananowcem strelicja to jedna z tych roślin, której trudno nie zauważyć w zielonym tłumie. Nie dość, że osiąga imponujące rozmiary, to szałowo kwitnie, więc nic dziwnego, że przylgnęła do niej nazwa "rajski ptak". Co prawda, w warunkach domowych kwitnie niezmiernie rzadko, ale dla tego widoku warto zadać sobie odrobinę trudu, zwłaszcza że strelicja ostatnio bije rekordy popularności, np. w mediach społecznościowych.