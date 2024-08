Sansewieria, inaczej wężownica to bardzo efektowna, popularna roślina, należąca do grupy sukulentów. Oznacza to, że posiada ona zdolność do magazynowania w liściach wody i składników odżywczych, więc polecana jest nawet początkującym ogrodnikom. Na świecie istnieje aż kilkadziesiąt gatunków tej rośliny, ale w większości domów spotkamy najczęściej sansewierię gwinejską oraz cylindryczną. Sporą popularnością cieszy się także odmiana kirkii.

Cechą charakterystyczną sansewierii są bardzo okazałe, długie liście, przypominające miecze - to właśnie przez wzgląd na nie niektórzy mówią także o tej roślinie "szable". Sansewieria znana jest także z tego, że pięknie kwitnie, choć w warunkach domowych zdarza się to bardzo rzadko. Co zrobić, by sansewieria zakwitła i oczarowała nas swoim jaśminowym, słodkim zapachem?

Co zrobić, by sansewieria zakwitła? Tylko szczęśliwcom udaje się tego dokonać

Sansewieria to prosta w obsłudze i niewymagająca roślina, która będzie rosła nawet na słabym podłożu, w półcieniu i dobrze zniesie długie okresy suszy. Nie lubi ona jednak ostrych promieni słońca, które negatywnie wpływają na jej liście, choć doceni ciepłe pomieszczenia i rozproszone światło.

W warunkach domowych kwitną tylko niektóre gatunki sansewierii:

sansewieria gwinejska o długich, sztywnych, szablowatych liściach;

sansewieria cylindryczna o grubych, walcowatych i sztywnych liściach;

sanswieria bacularis o miękko zakończonych, ciemnozielonych liściach w poprzeczne jaśniejsze paski;

sansewieria parva o smukłych, ciemnozielonych liściach zebranych w kępy i rozety;

sansewieria gracilis o krótszych, kępiastych liściach wyrastających z łodyg;

sanswieria longiflora z pierzastymi kwiatami o intensywnym zapachu.

By sansewieria zakwitła, musimy stworzyć jej właściwe warunki. Zacznijmy jednak od tego, że będzie to możliwe tylko u dojrzałych, ponad dwuletnich roślin i wydarzy się raz w roku, późną wiosną lub wczesnym latem. Co ciekawe, roślina ta zakwitnie wtedy, gdy trochę ją zestresujemy. Przesuszona wężownica odbierze brak wody za śmiertelne zagrożenie i wypuści kwiaty, by się rozmnożyć. Takim stresem będzie również dla niej np. ciasna doniczka - roślina ta kwitnie częściej, gdy brakuje jej miejsca. By zachęcić wężownicę do kwitnienia:

odczekaj, aż roślina skończy dwa lata;

zadbaj o sansewierię już rok wcześniej - dwa razy w roku zastosuj przeznaczony dla niej nawóz;

zapewnij odpowiednie światło i dostęp do pełnego słońca przez kilka godzin dziennie;

pod koniec zimy zaprzestań podlewania, zrób to dopiero, gdy zobaczysz, że puszcza pąki.

Jak kwitnie sansewieria? To prawdziwe zjawisko!

Wiele osób marzy, być choć raz zobaczyć kwitnącą wężownicę i nie ma w tym ani krzty przesady - jest to prawdziwe zjawisko, na które warto czekać. Cały proces zaczyna się od pojawienia się między liśćmi długiej łodygi, obrośniętej małymi pączkami. Łodyga może osiągnąć nawet metr wysokości i prawie zawsze wyrasta ponad liście rośliny. Między pączkami pojawiają się małe, olejowate krople, wyglądające jak obfita rosa, z biegiem czasu między nimi wyrastają białe, różowawe, kremowe lub zielonkawe kwiaty - wszystko zależy od odmiany rośliny.

Kwiaty sansewierii zebrane są w kwiatostany obrastające nawet 2/3 łodygi. Wyglądem przypominają hiacynty, ale są delikatniejsze i bardziej pierzaste. Co ciekawe, w ciągu dnia są zamknięte, otwierają się na noc, wabiąc swoim pięknym, słodkim zapachem. Przypomina on zapach jaśminu lub wanilii, jest bardzo intensywny i dość oryginalny, a w naturalnych warunkach wabi tylko ćmy. Kwitnienie wężownicy w domu zdarza się dość rzadko - osoby, które są w stanie ją do tego skłonić, są więc prawdziwymi wybrańcami.

Kwiaty sansewierii utrzymują się około dwóch - trzech tygodni. Po przekwitnięciu należy usunąć łodygę i pod żadnym pozorem nie przesadzać rośliny. Cały proces był bowiem dla niej bardzo wyczerpujący i teraz należy się jej zasłużony wypoczynek.