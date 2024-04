Podczas licznych zawirowań historycznych i chwil kryzysów gospodarczych pomagały przetrwać w czasach braków pożywienia. Służyły nie tylko do zaspokojenia głodu, ale także do przygotowywania potraw regionalnych, które dziś bywają uznawane za nie lada rarytas. Podczas wycieczki na łono przyrody miej oczy szeroko otwarte — wiele roślin jadalnych rośnie na łąkach i nieużytkach , choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Przedstawiamy najciekawsze przykłady.

Tym mianem określa się czosnek niedźwiedzi , który pod względem właściwości leczniczych przewyższa czosnek pospolity, określany mianem naturalnego antybiotyku. Gdzie można go znaleźć? Występuje na terenie całej Europy. W Polsce największe skupiska czosnku niedźwiedziego znajdują się w bieszczadzkich lasach, a także w Puszczy Białowieskiej i Kampinoskiej .

Zielone liście wykorzystuje się w celach kulinarnych, ale nie bez znaczenia pozostają właściwości czosnku niedźwiedziego . Na co pomaga?

Kiedy zauważysz czosnek niedźwiedzi na spacerze, musisz jednak powstrzymać swoją ciekawość i chęć zbierania. Lasy Państwowe jasno komunikują, że czosnek niedźwiedzi jest objęty ochroną częściową. Nie można zrywać go w lecie, nadaje się jednak do uprawy na własnej działce. To opcja zdecydowanie bezpieczniejsza nie tylko ze względów prawnych. Czosnek niedźwiedzi w lesie łatwo pomylić z trującą konwalią majową.