Z Ameryki do Polski. Już wtedy znano wyjątkową moc wiesiołka

Nasi przodkowie na całym świecie doskonale wiedzieli, jak korzystać z roślin rosnących dziko na łąkach i w lasach. Wśród nich znalazł się niepozorny wiesiołek. Rdzenne plemiona Ameryki Północnej od wieków wykorzystywały wiesiołek jako środek leczniczy. Używali całej rośliny, zarówno liści, korzeni, jak i nasion do leczenia ran, siniaków oraz sporządzając odpowiedni napar - do łagodzenia problemów żołądkowych i astmy.

Wiesiołek z czasem pojawił się także w Europie, a stało się to W XVII wieku, po tym jak został przetransportowany do Anglii, gdzie szybko zyskał popularność. Roślinę tą nazwano "King’s cure-all", czyli "król leczący wszystkiego", co wskazuje na szerokie zastosowanie lecznicze.

Z Anglii rozprzestrzenił się na pozostałe kraje Europy i finalnie nasiona dotarły także do Polski, gdzie zdobył uznanie tutejszych zielarek. Choć wówczas nauka nie była tak rozwinięta, by zbadać skład tej rośliny, już wtedy posiadano wiedzę, że wiesiołek warto mieć w swojej apteczce.

Z czasem zaczęto stosować go w różnych formach. Najważniejszym produktem uzyskiwanym z nasion rośliny jest olej z wiesiołka. Jest on tłoczony na zimno, co pozwala zachować jego cenne składniki. Jednak obecnie dostępne są również kapsułki ze sproszkowanym wiesiołkiem, a kremy i maści z wiesiołkiem cieszą się dużą popularnością.

Co zawiera ta roślina. Wiesiołek wyróżnia się na tle innych roślin

Te urocze kwiaty możesz posadzić w swoim ogródku, ale także można znaleźć je na łące 123RF/PICSEL

W XX wieku odkryto, że nasiona wiesiołka zawierają GLA, co uczyniło go popularnym składnikiem suplementów diety i preparatów kosmetycznych. Czym dokładnie jest ten "cudowny" składnik, który czyni z oleju z wiesiołka istne płynne złoto dla naszego organizmu?

Otóż w oleju z wiesiołka znajdziemy nienasycone kwasy tłuszczowe, a głównie są to: kwas linolowy (LA) i kwas gamma-linolenowy (GLA). To właśnie one są najcenniejszym składnikiem nasion wiesiołka, odpowiadając za jego właściwości prozdrowotne.

Pierwszy z nich, czyli LA, jest niezbędny dla organizmu, ale nie może być w nim syntetyzowany, więc musi być dostarczany z pożywieniem. Kwas linolowy nie ma bezpośredniego działania przeciwzapalnego, ale jest prekursorem kwasu gamma-linolenowego, który łagodzi stany zapalne. Bez kwasu linolowego GLA nie działałby tak, jak powinien.

Kwas gamma-linolenowy jest wobec tego produktem przemiany kwasu linolowego w organizmie. Hamuje on produkcję prozapalnych prostaglandyn, czyli hormonów tkankowych oraz leukotrienów, które biorą udział w procesach zapalnych. W rezultacie GLA pomaga łagodzić stany zapalne, co jest szczególnie korzystne dla osób cierpiących na choroby reumatyczne, egzemy czy astmę.

Prócz tego GLA wspiera zdrowie skóry, układ hormonalny, sercowo-naczyniowy i odpornościowy, co czyni go cennym składnikiem diety i suplementacji w leczeniu wielu schorzeń.

Prócz najważniejszych składników w wiesiołku znajdziemy także fitosterole, które pomagają obniżać poziom cholesterolu, a także witaminy - głównie witamina E, która jest silnym antyoksydantem.

Jak przyjmować olej z wiesiołka? Efekty mogą zaskoczyć

Kwasy omega-3 znajdziesz m.in. w rybach i olejach 123RF/PICSEL

Ze względu na naprawdę szerokie spektrum działania, olej z wiesiołka może być stosowany zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Poczynając od picia oleju - najlepiej zażywać go podczas posiłków lub zaraz po jedzeniu, ponieważ obecność tłuszczów w jedzeniu ułatwia przyswajanie kwasów tłuszczowych omega-6 zawartych w oleju. W przypadku oleju w postaci płynnej zwykle zaleca się 1-2 łyżeczki dziennie (około 5-10 ml).

Olej z wiesiołka można także stosować zewnętrznie na skórę. Wystarczy nałożyć kilka kropli na wybrane miejsca i delikatnie wmasować kolistymi ruchami. Jest to szczególnie polecane dla osób z suchą, wrażliwą lub problematyczną skórą, a także przy egzemie czy łuszczycy.

Olej z wiesiołka nie dla wszystkich? Skonsultuj się z lekarzem

Olej z wiesiołka 123RF/PICSEL

Choć olej z wiesiołka jest niezwykle zdrowy i jego przyjmowanie niesie za sobą wiele korzyści, warto jednak w niektórych przypadkach skonsultować się z lekarzem.

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, przeciwpadaczkowe lub cierpiące na schorzenia przewlekłe powinny szczególnie zwrócić uwagę na przeciwskazania do przyjmowania oleju. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią także zawsze powinny zasięgać takiej konsultacji, również w przypadku spożywania oleju z wiesiołka.

Czytaj też:

„Zdrowie na widelcu”: Olej palmowy. Często ukrywany jest pod innymi nazwami Polsat Cafe