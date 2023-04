Spis treści: 01 Czy biały język to choroba?

Czy biały język to choroba?

Zdrowy język ma różowy lub różowo-czerwony kolor oraz jest lekko wilgotny, o szorstkiej powierzchni i gładkim obrysie. Niekiedy zdarza się jednak, że pokrywa się on białym nalotem, który może obejmować całą jego powierzchnię lub jedynie tylną część. Temu zjawisku towarzyszy również zaczerwienienie oraz często nieprzyjemny oddech.

Strona główna Te osoby nie powinny jeść borówek amerykańskich. Ważne przeciwskazania Biały nalot na języku nie zawsze musi jednak świadczyć o chorobie. Najczęściej jest on spowodowany błędami w higienie jamy ustnej. Bakterie namnażające się na języku są przyczyną zarówno białego nalotu, jak i nieświeżego oddechu. Wówczas wskazane są regularne wizyty u stomatologa oraz prawidłowa higiena jamy ustnej: co najmniej dwukrotne szczotkowanie zębów w ciągu dnia oraz nitkowanie przestrzeni międzyzębowych.

Biały nalot często pojawia się również w przypadku infekcji przewodu pokarmowego, a także towarzyszy chorobom wątroby, żołądka czy stanom zapalnym jamy ustnej.

Czy biały nalot na języku to grzybica?

Za powstawanie białego osadu na języku często odpowiedzialne są również grzyby z rodziny Candida. Na wystąpienie zakażenia grzybiczego jamy ustnej oraz języka wpływa wiele czynników - od złej higieny jamy ustnej czy palenia papierosów, przez nieodpowiednio dobrane protezy aż po upośledzone wydzielanie śliny.

Grzybica języka, występująca najczęściej w postaci kandydozy, wystąpić może w wyniku niedoborów żywieniowych i witaminowych, choroby nerek, krwi, cukrzycy, zaburzeń immunologicznych, chorób nowotworowych czy antybiotykoterapii. Pacjenci cierpiący na kandydozę zgłaszają ból przy połykaniu oraz uczucie szczypania języka. Wówczas zaleca się im dietę z ograniczeniem węglowodanów, bogatą w kefiry i jogurty. Konieczna jest jednak wizyta u specjalisty.

Przyczyną zmian wyglądu języka może być również infekcja bakteryjna.

Jaki jest język przy odwodnieniu?

Białemu nalotowi na języku często towarzyszyć może także suchość w ustach. Wówczas jest on sygnałem, że organizm potrzebuje większej ilości płynów, co świadczy o tym, że rozpoczyna się odwodnienie. To jest szczególnie niebezpieczne w przypadku małych dzieci i osób starszych w infekcjach przebiegających z wysoką gorączką, biegunką lub wymiotami. Zauważając jakiekolwiek oznaki odwodnienia, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Co zrobić, gdy mam biały język?

Biały nalot na języku można z powodzeniem usunąć przy pomocy szczoteczki do zębów lub specjalnej skrobaczki do języka. Pomocne będą również płyny do płukania jamy ustnej, jednak należy wystrzegać się tych, w których składzie znajdziemy chlorheksydynę czy wodę utlenioną. Warto również zrezygnować lub lekko ograniczyć spożywanie kawy i mocnej herbaty. Należy także odstawić tytoń.

Biały nalot na języku ustępuje najczęściej po około dwóch tygodniach. Jeśli jednak przykra dolegliwość towarzyszy nam dłużej, a dodatkowo odczuwamy ból lub mamy problemy z mówieniem i jedzeniem, należy natychmiast udać się do lekarza.

