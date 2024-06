Sprzymierzeńcy czystości w domu

Szybkie wytarcie rąk, wyczyszczenie stolika czy starcie nadmiaru wody z kuchennych lub łazienkowych sprzętów. Ręczników papierowych używamy do wielu czynności, przydają się nawet do odsądzenia smażonych frykasów z nadmiaru tłuszczu. Już sama nazwa wskazuje na to, że powinniśmy traktować je jako makulaturę? To fałszywy trop.

Zużyte ręczniki papierowe powinny trafiać do odpadów zmieszanych 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucać ręczniki papierowe?

Segregacja domowych odpadów jest bliska wszystkim, którzy dbają o środowisko. Wprowadza jednak pewne wątpliwości i niejednokrotnie pewnie zastanawiasz się, do którego pojemnika powinny trafić dane śmieci. Czy ręczniki papierowe to makulatura? W żadnym razie.

Zużyte ręczniki papierowe powinny trafiać do odpadów zmieszanych. Po ich wykorzystaniu do sprzątania lub odsączania potraw zmienia się ich specyfika. Jeśli zostaną umieszczone w pojemniku na papier, zanieczyszczą posegregowaną makulaturę. Przez to stanie się ona niezdatna do recyklingu, więc cały wysiłek włożony w segregację śmieci, zarówno twój, jak i twoich sąsiadów, pójdzie na marne.

Segregacja śmieci, a papier. Co umieszczać w niebieskim pojemniku?

Warto przypomnieć, co zalicza się do odpadów, które powinny lądować w niebieskim pojemniku na papier. Wśród nich trzeba wymienić:

stare książki i zeszyty,

gazety,

katalogi,

ulotki,

papier biurowy,

kartony,

papierowe torby,

tekturę.

Przed wyjściem do śmietnika, należy usunąć z kartonów pozostałości taśmy klejącej i lakierowane etykiety. Co jeszcze warto wiedzieć? Nie tylko ręczniki papierowe powodują niepewność podczas segregowania śmieci. Do odpadów, wzbudzających niejasności, należą chusteczki higieniczne i papier lakierowany. Ich również nie należy wynosić do niebieskiego pojemnika na papier.

