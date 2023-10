Spis treści: 01 Przeterminowany jogurt - gdzie go wyrzucić?

02 Opakowania i wieczka - czy lądują w tym samym miejscu?

03 Czy trzeba myć opakowania przed wyrzuceniem?

Przeterminowany jogurt - gdzie go wyrzucić?

Zapełniona po brzegi lodówka często sprawia wrażenie, że znajdziemy w niej wszystko to, na co w danej chwili mamy ochotę. Zdarza się jednak, że czeka nas nieprzyjemne rozczarowanie, kiedy zaczniemy dokładniej wczytywać się w daty ważności produktów. Jeśli właśnie wyjęliśmy z lodówki przeterminowany jogurt, jak najszybciej powinien znaleźć się w śmietniku.

Spożywanie zepsutej żywności naraża nas na wystąpienie licznych zatruć pokarmowych. Gdzie w takim razie wyrzucić nieotworzony jogurt, w którym nadal znajduje się cała zawartość? Osoby zajmujące się wywozem odpadków wskazują na jeden podstawowy błąd, jakim jest umieszczanie całości w koszu na odpady zmieszane lub wrzucaniu do pojemnika na plastik. Podchodząc do tematu prawidłowo, powinniśmy zacząć od opróżnienia opakowania, czyli wyrzucić sam przetwór mleczny do kosza na odpady zmieszane. Opakowanie czeka natomiast inna droga.

Reklama

Sprawdź: Gdzie wyrzucić skorupki jajek? Pomyłki nadal są powszechne

Opakowania i wieczka - czy lądują w tym samym miejscu?

Zdjęcie W jakim śmietniku jest miejsce na przeterminowany jogurt naturalny? / 123RF/PICSEL

Zepsuty jogurt naturalny znalazł się już w odpowiednim miejscu, teraz czas zająć się samym kubeczkiem. Jeśli był zamknięty w szklanym słoiku, należy umieścić go w specjalnym kontenerze przeznaczonym na wyroby ze szkła, a pokrętkę wrzucić do kosza na metal oraz plastik. Podobnie powinniśmy postąpić z opakowaniem z tworzywa sztucznego. Ono również powinno trafić do żółtego kosza na metal oraz plastik. Wieczko także trafia w to samo miejsce, jednak zanim to się stanie, należy oderwać je od opakowania.

Sprawdź: Gdzie wyrzucić pustą butelkę po oleju? Polacy wciąż nie wiedzą

Czy trzeba myć opakowania przed wyrzuceniem?

Surowe zasady dotyczące segregowania odpadków sprawiają, że chcemy podejść do tematu odpowiedzialnie, by uniknąć kar lub konieczności płacenia więcej za wywóz śmieci. Jednym z częściej pojawiających się pytań w tej sprawie jest to, czy należy dokładnie umyć zużyte słoiki oraz inne opakowania przed włożeniem ich do kosza? Odpowiedź jest jasna - jeśli gmina nie wyda wyraźnego zalecenia, czynność ta w żaden sposób nie jest obowiązkowa. Należy mieć na uwadze, że mycie pojemników naraża nas na zwiększenie kosztów za zużycie wody.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Śmieci z rzeki źródłem utrzymania. „Najważniejsze, że dzieci nie głodują” AFP

Sprawdź również:

Działa jak taran na brud i zatory. Usuwa osady z wanny bez szorowania

Biosfera 2 - eksperymentalny raj, który zamienił się w piekło