Spis treści: 01 Ile kosztuje gaz ziemny? Prognoza na 2023 rok

02 Jak obniżyć rachunki za gaz?

03 Co zrobić, żeby płacić mniej za ogrzewanie gazowe?

Ile kosztuje gaz ziemny? Prognoza na 2023 rok

Ceny gazu w Polsce to gorący temat od początku 2022 roku. Rachunki za gaz w ciągu dość krótkiego okresu podskoczyły gwałtownie i są przedmiotem dyskusji. Wiele osób otrzymało o kilkaset procent wyższy rachunek, niż rok wcześniej o tej samej porze. Największa podwyżka dotknęła właścicieli gospodarstw domowych, które ogrzewają dom gazem. O kilkadziesiąt procent więcej płacą również ci, którzy ogrzewają gazem wodę użytkową.

Na rachunek za gaz składa się nie tylko cena gazu i jego zużycie, ale także:

abonament - jest to opłata za dostarczenie gazu przez dystrybutora (koszt pracy pracowników gazowni, kasjerek, inkasentów, czy poczty);

- jest to opłata za dostarczenie gazu przez dystrybutora (koszt pracy pracowników gazowni, kasjerek, inkasentów, czy poczty); opłata taryfowa - jest to stała miesięczna opłata za sklasyfikowanie do danej taryfy (im niższa taryfa, tym niższa opłata);

- jest to stała miesięczna opłata za sklasyfikowanie do danej taryfy (im niższa taryfa, tym niższa opłata); opłata sieciowa stała - zryczałtowana opłata za utrzymanie sieci (jej unowocześnienie, remonty i naprawy);

- zryczałtowana opłata za utrzymanie sieci (jej unowocześnienie, remonty i naprawy); opłata sieciowa zmienna - odbiorca płaci ją za dostarczanie gazu o określonych parametrach (zawartych w zapisach umowy). Warto pamiętać, że na ich podstawie można kwestionować jakość gazu i domagać się odszkodowania.

Okazuje się, że w najbliższych miesiącach to nie koniec podwyżek cen gazu. Prognozy zapowiadają, że już na początku 2023 roku ceny tego surowca będą jeszcze wyższe niż obecnie.

- 400 euro za megawatogodzinę to cena realna w Europie, jeżeli zima będzie mroźna, jeżeli jednak nie okaże się mroźna, to tym bardziej Europejczycy będą mogli ograniczać zużycie gazu - komentuje ekspert XTB, Michał Stajniak. - Obecna cena 230 euro powinna przed zimą skoczyć do 300 euro, a jeżeli luty i marzec pokażą, że gazu tak bardzo nie ubywa, to ceny powrócą do 100-150 euro - dodaje.

Jak obniżyć rachunki za gaz?

Zdjęcie Czyszczenie palników kuchenki to czynność, o której nie można zapominać chcąc zmniejszyć wysokość rachunków za gaz / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Trudna sytuacja i widmo kolejnych podwyżek sprawia, że wielu z nas coraz częściej zastanawia się, w jaki sposób oszczędzać gaz w domu. Istnieje bowiem wiele sposobów na używanie gazu jako paliwa. Przede wszystkim chodzi tu o wygodny system ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ale nie tylko. Gaz zasila również tradycyjne kuchenki gazowe oraz starszej generacji piekarniki w domach.

W bardzo prosty sposób można zaoszczędzić na gazie, wdrażając w życie dobre praktyki. Warto używać palnika dostosowanego do wielkości garnka. Naczynie powinno być podgrzewane wyłącznie od spodu, nie po bokach, co często się zdarza, jeśli mniejszy rondelek jest ustawiony na większym palniku.

Kolejną ważną kwestią jest regularne czyszczenie palników kuchenki gazowej. Przez niedrożne palniki do podgrzania wody lub jedzenia zużywana jest większa ilość gazu. Płomienie kuchenki powinny być niebieskie. Jeśli płomienie są żółte, wówczas palniki wymagają dokładnego umycia.

Co zrobić, żeby płacić mniej za ogrzewanie gazowe?

Bardzo często w domach korzysta się także z gazowych urządzeń grzewczych. Ich posiadacze powinni zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą pozwolić zmniejszyć rachunki za gaz. W przypadku starych urządzeń warto rozważyć wymianę kotła na model z nowszej generacji, który przeważnie jest bardziej energooszczędny i pobiera mniej gazu.

Najważniejszą zasadą, która pozwoli na zmniejszenie rachunków za gaz, jest kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że:

idealna temperatura w pomieszczeniu dla osób zdrowych i odpowiednio ubranych powinna wynosić minimum 18-20 st. C

dla osób starszych, schorowanych lub małych dzieci optymalną temperaturą będzie 20-22 st. C

Warto zwrócić uwagę na to, żeby w pomieszczeniach, w których nie przebywa się długo w ciągu dnia, utrzymywać niższą temperaturę i pamiętać o zamykaniu drzwi.

Zdjęcie Termostat grzejnikowy pozwala dopasować temperaturę do naszych potrzeb / 123RF/PICSEL

Trzeba pamiętać także o tym, by odsłaniać grzejniki, ponieważ zasłonięte nie są w stanie oddać pomieszczeniom odpowiedniej ilości ciepła. Przy okazji warto zadbać o czystość grzejników i otworów wentylacyjnych, gdyż umożliwi to swobodny przepływ ogrzanego powietrza.

Przed nadejściem zimowych mrozów warto sprawdzić szczelność okien w domu lub mieszkaniu, a w razie uszkodzeń, wymienić uszczelki na nowe. Uciekaniu ciepła z pomieszczeń zapobiegną również zewnętrzne rolety.

