Według danych Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) 90 proc. populacji zmaga się z problemami dotyczącymi jamy ustnej . Jedną z najczęściej spotykanych chorób jamy ustnej, jest próchnica . Do jej powstawania przyczynia się m.in. cukier zawarty w produktach spożywczych i napojach.

Należy również pamiętać, że próchnica to choroba wywołana przez drobnoustroje, które mogą migrować z zęba na ząb. Dodawanie do past pierwiastka w postaci fluoru ma zapobiegać powstawaniu próchnicy i w związku z tym należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy płukanie jamy ustnej tuż umyciu zębów, to dobry pomysł?