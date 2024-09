Rybiki cukrowe to małe, srebrzyste owady, które często zagnieżdżają się w ciepłych i wilgotnych miejscach, takich jak łazienki. Jednakże w domach możemy znaleźć je również w innych pomieszczeniach, np. w kuchni. Rybiki cukrowe żerują w nocy, dlatego ciężko zauważyć ich obecność w domu. Gdy tylko zapalimy w pomieszczeniu światło, uciekają w popłochu do swoich kryjówek. Choć nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia, ich obecność w domu nie jest pożądana. Aby skutecznie pozbyć się tych owadów, nie używając przy tym środków chemicznych, możemy zastosować prostą domową metodę, z ziemniakiem w roli głównej .

Mało kto wie, że ziemniaki mogą okazać się skuteczną przynętą na rybiki cukrowe, które skrywają się w naszych domach. Warzywo to zawiera dużą ilość skrobi, która je przyciąga. To właśnie za pomocą ziemniaka możemy stworzyć skuteczną pułapkę na tych niechcianych gości.



Wystarczy, że przekroimy ziemniaka na pół i wydrążymy w nim małe wgłębienie. Następnie musimy umieścić go na podłodze łazienki lub innego pomieszczenia i pozostawić na noc. Rano możemy spodziewać się, że pułapka z ziemniaka będzie pełna rybików, które zwabiła skrobia.