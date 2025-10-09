Rozcieńcz z wodą i przemyj nagrobek. Wosk i zielony nalot w mig zniknie
Wielkimi krokami zbliża się 1 listopada, tak więc powoli rozpoczynamy porządki na cmentarzach. Czyszczenia nagrobków lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo niektóre zabrudzenia mogą okazać się nie lada wyzwaniem. Podpowiadamy, w jakie środki dobrze się zaopatrzyć, aby skutecznie i bez wysiłku usunąć wosk, tłuste plamy, rdzę czy ptasie odchody.
Plamy na nagrobkach. Skąd się biorą i jak je bezpiecznie usunąć?
Mimo iż nagrobki są na ogół zrobione z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów, nieestetyczne plamy na ich powierzchni są częstym problemem. Na granicie, marmurze czy lastryko powstają zazwyczaj na skutek czynników atmosferycznych - opadów, wilgoci, jak również poprzez naszą nieuwagę i nieregularne porządki. Są to najczęściej:
- Tłuste plamy powstałe po kapiącym ze zniczy wosku
- Zielone naloty mchów i porostów
- Ptasie odchody
- Zabrudzenia powstałe ze spadających i gnijących liści
- Piasek i błoto po opadach
- Rdza powstała w wyniku deszczu i wilgoci
Bywa, że plam na nagrobków ciężko jest się pozbyć - szczególnie wtedy, gdy widnieją tam przez wiele miesięcy i zdążyły porządnie zaschnąć. Jeśli szukasz sposobu na sprawne wyczyszczenie nagrobka, pomogą ci w tym produkty, które kupisz za niewielkie pieniądze. Dostępne są co prawda specjalne chemiczne środki, jednak równie dobrze sprawdzą się także inne, naturalne specyfiki. Skutecznie rozpuszczą plamy, nie spowodują uszkodzeń i przywrócą nagrobkom idealną czystość.
Czym usuwać plamy na nagrobkach?
- Usuwanie zabrudzeń octem
Przygotuj roztwór - ok. 3 łyżeczek octu na 1 litr wody, a następnie nasącz nim gąbkę lub ścierkę i przemyj kamień. Zanim użyjesz tej metody, przeprowadź test w niewidocznym miejscu i sprawdź, czy powierzchnia nie odbarwi się w kontakcie z octem.
- Papierowe ręczniki i gorąca woda
Kolejnym sposobem może być gorąca woda, którą możesz przynieść na cmentarz w termosie. Zalej nią plamy po wosku i przykryj ręcznikiem papierowym, a następnie czymś cięższym - np. szybą. Wosk pod wpływem ciepła wsiąknie w ręcznik papierowy. Ewentualne pozostałości możesz zdrapać drewnianą szpatułką.
Czym wyczyścić nagrobek z lastryko?
Aby wyczyścić nagrobek z lastryko warto zastosować szampon samochodowy - nabyć go można np. na stacjach benzynowych za około 20 zł. W tym celu należy:
1.Rozcieńczyć szampon z ciepłą wodą w proporcji 4:1.
2.Nałożyć powstałą pianę na płytę i pozostawić na kilka godzin.
3.Przemyć pomnik ciepłą wodą i wypolerować do sucha.
Sposób ten usunie różne zabrudzenia - również te powstałe przez mchy, liście jak również ptasie odchody.
Czym jeszcze można czyścić nagrobki?
Plamy na nagrobkach można usuwać również przy pomocy:
•Mydła szarego i potasowego
•Rozpuszczonych w wodzie tabletek do zmywarek
•Proszku do prania