Nieświadomie marnujesz prąd? Oto jak wyłączać telewizor prawidłowo
Wielu Polaków stara się oszczędzać na rachunkach za energię elektryczną. Okazuje się, że niektóre sprzęty mogą pobierać prąd nawet wtedy, gdy są wyłączone. Mowa o urządzeniach wyposażonych w tryb czuwania. Należy do nich między innymi telewizor. Jak prawidłowo powinno się wyłączać tego typu sprzęty i jakie są szacunkowe roczne koszty trybu czuwania? Odpowiadamy.
Spis treści:
- Tryb czuwania - cichy pożeracz prądu
- Ile prądu zużywa telewizor w trybie czuwania?
- Jak prawidłowo wyłączać telewizor?
- Inne urządzenia, które mogą działać w trybie uśpienia
Tryb czuwania - cichy pożeracz prądu
Niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że niektóre urządzenia mogą zużywać energię elektryczną nawet wtedy, gdy są wyłączone. Wynika to z tego, że pracują wówczas w trybie czuwania, znanym również pod nazwą "stand by". Jest to stan, w którym dany sprzęt pozostaje w stałej gotowości pomimo tego, że w konkretnej chwili nie działa.
Zazwyczaj to, czy dane urządzenie znajduje się w trybie gotowości "stand by", możemy rozpoznać po charakterystycznej czerwonej lub niebieskiej diodzie, lub ikonce przedstawiającej okręg przecięty pionową linią.
Ile prądu zużywa telewizor w trybie czuwania?
To, ile prądu może zużywać telewizor w trybie czuwania, zależy od konkretnego modelu. Nowoczesne sprzęty zazwyczaj pobierają około 0,5-3 W na godzinę. Starsze urządzenia mogą przyczyniać się do większego zużycia wynoszącego nawet 5-10 W na godzinę.
Wobec tego, jaki jest roczny koszt generowany przez telewizor w trybie czuwania? Przyjmujemy, że dany sprzęt pobiera 3 W na godzinę: 3 W x 24 h x 365 dni. Wynik to 26,28 kWh. Przyjmując, że 1 kWh kosztuje około 1 zł, roczny koszt generowany przez telewizor w trybie czuwania to nieco ponad 26 zł. Wydaje się niedużo, jednak przy kilku działających w trybie czuwania urządzeniach w mieszkaniu koszty mogą być większe.
Jak prawidłowo wyłączać telewizor?
W jaki sposób powinno się prawidłowo wyłączać telewizor, by ten nie działał w trybie czuwania i nie zużywał energii elektrycznej? To nie jest wcale takie trudne. Przeważnie po wyłączeniu sprzętu automatycznie przechodzi on w tryb czuwania. Żeby urządzenie nie pobierało prądu, najlepiej odłączyć je od listwy zasilającej.
Inne urządzenia, które mogą działać w trybie uśpienia
Okazuje się, że nie tylko telewizor może funkcjonować w trybie czuwania. Podobnie sprawa wygląda ze sprzętami takimi jak wieża Hi-Fi, dekoder telewizji cyfrowej, konsola do gier, komputer, monitor, drukarka, skaner czy odtwarzacz DVD. Uśrednione wartości poboru energii elektrycznej przez owe urządzenia działające w trybie "stand by" przedstawiają się następująco:
- od 0,5 do 2,5 W - laptop;
- od 0,5 do 2 W - odtwarzacz DVD;
- około 1 W - dekoder telewizji cyfrowej;
- od 0,5 do 3 W - drukarka;
- od 1 do 3 W - monitor;
- od 0,5 do 3 W - konsola do gier;
- od 0,5 do 3 W - wieża Hi Fi.
Jak widzimy, urządzeń, które pracują w trybie czuwania jest całkiem sporo. Ograniczenie ich pracy może przyczynić się do pewnych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Pomocny może okazać się również zakup inteligentnych listew i wyłączników umożliwiających automatyczne włączanie i wyłączanie zasilania. Warto zwracać także uwagę na klasę energetyczną sprzętów - w kontekście oszczędności najlepiej postawić na te z klasą A+ lub wyższą.