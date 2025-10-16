Spis treści: Tryb czuwania - cichy pożeracz prądu Ile prądu zużywa telewizor w trybie czuwania? Jak prawidłowo wyłączać telewizor? Inne urządzenia, które mogą działać w trybie uśpienia

Tryb czuwania - cichy pożeracz prądu

Niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że niektóre urządzenia mogą zużywać energię elektryczną nawet wtedy, gdy są wyłączone. Wynika to z tego, że pracują wówczas w trybie czuwania, znanym również pod nazwą "stand by". Jest to stan, w którym dany sprzęt pozostaje w stałej gotowości pomimo tego, że w konkretnej chwili nie działa.

Zazwyczaj to, czy dane urządzenie znajduje się w trybie gotowości "stand by", możemy rozpoznać po charakterystycznej czerwonej lub niebieskiej diodzie, lub ikonce przedstawiającej okręg przecięty pionową linią.

Dekoder, nawet wyłączony, pobiera prąd. tonkungs 123RF/PICSEL

Ile prądu zużywa telewizor w trybie czuwania?

To, ile prądu może zużywać telewizor w trybie czuwania, zależy od konkretnego modelu. Nowoczesne sprzęty zazwyczaj pobierają około 0,5-3 W na godzinę. Starsze urządzenia mogą przyczyniać się do większego zużycia wynoszącego nawet 5-10 W na godzinę.

Wobec tego, jaki jest roczny koszt generowany przez telewizor w trybie czuwania? Przyjmujemy, że dany sprzęt pobiera 3 W na godzinę: 3 W x 24 h x 365 dni. Wynik to 26,28 kWh. Przyjmując, że 1 kWh kosztuje około 1 zł, roczny koszt generowany przez telewizor w trybie czuwania to nieco ponad 26 zł. Wydaje się niedużo, jednak przy kilku działających w trybie czuwania urządzeniach w mieszkaniu koszty mogą być większe.

Jak prawidłowo wyłączać telewizor?

W jaki sposób powinno się prawidłowo wyłączać telewizor, by ten nie działał w trybie czuwania i nie zużywał energii elektrycznej? To nie jest wcale takie trudne. Przeważnie po wyłączeniu sprzętu automatycznie przechodzi on w tryb czuwania. Żeby urządzenie nie pobierało prądu, najlepiej odłączyć je od listwy zasilającej.

Inne urządzenia, które mogą działać w trybie uśpienia

Okazuje się, że nie tylko telewizor może funkcjonować w trybie czuwania. Podobnie sprawa wygląda ze sprzętami takimi jak wieża Hi-Fi, dekoder telewizji cyfrowej, konsola do gier, komputer, monitor, drukarka, skaner czy odtwarzacz DVD. Uśrednione wartości poboru energii elektrycznej przez owe urządzenia działające w trybie "stand by" przedstawiają się następująco:

od 0,5 do 2,5 W - laptop;

od 0,5 do 2 W - odtwarzacz DVD;

około 1 W - dekoder telewizji cyfrowej;

od 0,5 do 3 W - drukarka;

od 1 do 3 W - monitor;

od 0,5 do 3 W - konsola do gier;

od 0,5 do 3 W - wieża Hi Fi.

Jak widzimy, urządzeń, które pracują w trybie czuwania jest całkiem sporo. Ograniczenie ich pracy może przyczynić się do pewnych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Pomocny może okazać się również zakup inteligentnych listew i wyłączników umożliwiających automatyczne włączanie i wyłączanie zasilania. Warto zwracać także uwagę na klasę energetyczną sprzętów - w kontekście oszczędności najlepiej postawić na te z klasą A+ lub wyższą.

"Ewa gotuje". Scypa. Zupa z ziemniaków i maślanki Polsat