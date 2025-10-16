Spis treści: Na Dolnym Śląsku powstała najniższa wieża widokowa Z wysokości 20 centymetrów - widoki jak z pocztówki Pomysł z humorem i pasją - turyści doceniają jego oryginalność

Na Dolnym Śląsku powstała najniższa wieża widokowa

Autorami nietypowej konstrukcji są Dorota Piątek-Reguła i Piotr Reguła - małżeństwo, które postanowiło stworzyć coś wyjątkowego i z przymrużeniem oka odpowiedzieć na modę budowania coraz wyższych wież.

Ich "Pierwsza Najniższa Wieża Widokowa w Polsce" stanęła w Łężycach cztery lata temu i od tego czasu nieustannie budzi zainteresowanie odwiedzających.

"Obok naszego domku prowadzi niebieski szlak w Góry Stołowe, przez co zawsze odwiedzało nas dużo gości, turystów i podróżników. Wpadliśmy na pomysł, aby na naszym ogrodzie zbudować jakąś atrakcję turystyczną, która będzie wyjątkowa" - pisze Dorota Piątek-Reguła na Facebooku.

Pomysł na wieżę widokową zrodził się z inspiracji czeskim odpowiednikiem w miejscowości Nouzov, gdzie wieża o wysokości zaledwie 15 centymetrów została uznana za najniższą na świecie. Dolnośląska wersja miała więc być jej humorystyczną, ale i symboliczną odpowiedzią.

Wybór lokalizacji również nie był przypadkowy. Miejsce, w którym dziś stoi wieża, jeszcze kilka lat temu było zarośniętym fragmentem ogrodu. Jednak już wtedy można było zauważyć, że to właśnie z tego szczególnego punktu rozciąga się niezwykle malowniczy widok na pobliskie wzgórza, w tym na kolejną wieżę na Orlicy.

Z wysokości 20 centymetrów - widoki jak z pocztówki

Choć trudno uwierzyć, że z 20-centymetrowej konstrukcji można cokolwiek zobaczyć, właściciele przekonują, że perspektywa jest wyjątkowa - i to nie tylko w przenośni.

Z miejsca, w którym stoi miniaturowa wieża, roztacza się panorama na Orlicę w Zieleńcu oraz pobliskie wzniesienia, z którymi związane są lokalne legendy. Jedna z nich opowiada o trzech braciach - Lechu, Czechu i Rusie - którzy mieli odwiedzać te okolice.

Turyści, którzy trafiają do Łężyc, mogą nie tylko zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z rekordzistką, ale też posłuchać historii opowiadanych przez gospodarzy. Wieża jest dostępna przez całą dobę, a po zmroku jej nazwa rozświetla się delikatnym światłem.

Co ciekawe, gospodarze organizują tam również liczne wydarzenia: noc spadających gwiazd, dancing pod gwiazdami, spotkania turystyczne.

Miniaturowa wieża stała się więc nie tylko atrakcją turystyczną, ale także centrum lokalnej aktywności.

Rozwiń

Pomysł z humorem i pasją - turyści doceniają jego oryginalność

Łężyce, położone wśród wzgórz Ziemi Kłodzkiej, oferują znacznie więcej niż tylko oryginalną wieżę. Okolica zachwyca przyrodą - w pobliżu znajduje się jeziorko, a poranne mgły tworzą magiczny pejzaż, w którym można dostrzec konie, jelenie czy liczne gatunki ptaków.

Nietypowa atrakcja i jej malownicza okolica zaczęły przyciągać coraz więcej odwiedzających. Dorota Piątek-Reguła na Facebooku przyznaje, że pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

"Na wieżę zaczęli przyjeżdżać goście z Europy i świata, fotografowie, ornitolodzy, łowcy chmur, blogerzy, tiktokerzy, zdobywcy szczytów i inni" - czytamy na Facebooku.

Dzięki pomysłowi Doroty i Piotra Regułów Łężyce zyskały szczególne miejsce na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Miniaturowa wieża, stworzona z humorem, stała się symbolem prostoty i autentyczności w świecie pogoni za rekordami. Internauci, komentujący na Facebooku zgodnie przyznają, że właśnie w tej skromności tkwi jej niezwykły urok - bo czasem wystarczy spojrzeć na świat z innej perspektywy.

"Nomada": Polka o życiu w Turcji: Ja się nigdy nie czułam tam obca INTERIA.PL