Przez nos do dobrego humoru. Dlaczego zapach w domu jest tak ważny?

Świeży zapach w domu wywołuje skojarzenia związane nie tylko z czystością i higieną. Potrafi wpływać także na emocje i nastrój. Ludzki mózg bardzo silnie reaguje na bodźce zapachowe - są w stanie przywoływać wspomnienia, poprawiać humor, a nawet obniżać poziom stresu. Przyjemny zapach w domu buduje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Goście również od razu czują, że trafili w ciepłe, przyjazne miejsce, gdzie mogą czuć się jak u siebie. Z kolei nieprzyjemne wonie mogą momentalnie powodować rozdrażnienie i poczucie nieporządku. Dlatego tak ważne jest, by dbać o aromat w domu. Najlepiej zrobić to w sposób naturalny.

Nie potrzebujesz drogich produktów, by twoje mieszkanie pachniało pięknie. Wystarczą domowe sposoby na ładny zapach w mieszkaniu, bazujące na sprytnych trikach i składnikach, które znaleźć można w każdej kuchni lub łazience.

Przyjemny aromat w mieszkaniu pozytywnie wpływa na samopoczucie 123 rf 123RF/PICSEL

Połóż na kaloryferze. Świeży zapach rozniesie się po całym mieszkaniu

Oto jeden z najprostszych, a zarazem najbardziej naturalnych sposobów na piękny zapach w domu. Po obraniu cytryny lub pomarańczy nie wyrzucaj skórek. Zamiast tego połóż je na ciepłym kaloryferze. Pod wpływem ciepła uwolnią olejki eteryczne, które rozprzestrzenią się po całym wnętrzu.

Dodatkowo cytrusowe zapachy mają właściwości oczyszczające powietrze i poprawiające nastrój. Doskonale wpisują się więc w chłodne, ponure dni, kiedy potrzebujemy przytulności i pocieszenia.

Zrób własny odświeżacz powietrza. To proste

Zamiast kupować gotowe aerozole, zrób naturalny rozpylacz samodzielnie. Wystarczą butelka z atomizerem (o pojemności 250 ml), szklanka wody (najlepiej przegotowanej lub destylowanej) i kilka kropel olejku eterycznego.

Doskonale sprawdzą się olejki:

cytrusowe, które odświeżają i poprawiają samopoczucie;

lawendowe o lekkim działaniu wyciszającym oraz relaksującym;

eukaliptusowe o właściwościach energetyzujących;

z drzewa herbacianego, redukujące stres i napięcie.

Do butelki wlej wodę, następnie dodaj 5-10 kropel wybranego olejku. Dokładna ilość zależy od twoich preferencji. Im więcej, tym zapach będzie mocniejszy. Zamknij butelkę, wstrząśnij i rozpyl w pomieszczeniach. Uważaj, by nie zmoczyć mebli i innych części domowego wyposażenia. Przekonasz się, że niewielka ilość wystarczy, aby w pokoju panował cudowny aromat.

Co sprawia, że w budynkach czujemy się bezpiecznie? interia INTERIA.PL