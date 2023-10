Sprawdź, co wiesz o goździkach

W opinii wielu osób goździki to najstarsza przyprawa świata, ale w naszej szerokości geograficznej wykorzystywane są do przygotowywania wypieków, a szczególnie piernika. Ponadto mogą być z powodzeniem dodawane do różnych naparów i napojów, ponieważ nie tylko podkręcają ich smak, ale także rozgrzewają, co w długie jesienne i zimowe wieczory jest bardzo wskazane. Oczywiście, oprócz smaku i funkcji rozgrzewającej, spełniają jeszcze inna, cenną rolę. Goździki przydadzą się wtedy, kiedy męczy nas przeziębienie oraz stany zapalne i ból.

Goździki: Co można w nich znaleźć?

Goździki zawierają mnóstwo substancji odżywczych, ale jedna z nich jest wyjątkowo cenna. Chodzi o eugenol, który znany jest jako naturalny środek przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz antybakteryjny. Dlatego przyprawa może być pomocna w różnych przypadkach. Nie tylko, kiedy chcemy pokonać przeziębienie, ale także w przypadku problemów z jamą ustną. Nie tylko łatwiej wtedy pozbyć się np. bólu gardła, ale goździki mogą także uśmierzyć ból, ale także odświeżyć oddech.

Oczywiście, na tym nie kończy się wykorzystanie goździków we współczesnej fitoterapii. Mogą one także znajdować zastosowanie w przypadku zatruć pokarmowych, a także problemów trawiennych.

Jak korzystać z goździków?

Zdjęcie Goździki są najstarszą, ale też bardzo uniwersalną przyprawą / 123RF/PICSEL

Goździki w sklepach można kupić w dwóch formach: mielonej oraz suszonej w całości. Rzecz jasne, że te pierwsze najlepiej nadają się jako dodatek do napojów oraz słodkich wypieków. W kontekście zdrowotnym lepiej korzystać z całych suszonych goździków. Dlaczego? Ponieważ można z nich przyrządzić napar, który nie tylko szybko rozgrzeje, ale będzie pomocny w przypadku problemów z żołądkiem lub jelitami.

Goździki można również wkładać do ust i delikatnie żuć. Wtedy najlepiej sprawdzą się w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej oraz bólu zębów. Należy pamiętać, że wykorzystanie goździków w takim wypadku nie zastąpi wizyty u stomatologa, który udzieli fachowej pomocy i rozwiąże przyczynę bólu zęba.

