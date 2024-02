Gdzie w łazience gromadzą się bakterie?

Czysta toaleta nie tylko dobrze świadczy o właścicielu mieszkania, ale i ma duży wpływ na zdrowie osób z niej korzystających. Jak wiadomo - sedes to jedno z tych miejsc, gdzie gromadzi się najwięcej groźnych bakterii. Zatem o potrzebie utrzymania toalety w należytej czystości, nikogo nie trzeba chyba przekonywać.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów służących do czyszczenia toalet. Niektóre z nich posiadają w swoim składzie substancje zwalczające nagromadzone bakterie. Jednak czasami zdarza się, że pomimo używania takich detergentów, z toalety wydobywa się bardzo nieprzyjemna woń.

Reklama

Czytaj także: Wrzuć zapaloną zapałkę do toalety - efekt całkowicie zaskakuje!

Zdjęcie Kapsułka do prania pomoże zwalczyć brzydki zapach z toalety / 123RF/PICSEL

Genialny trik na pachnącą toaletę

Jedna z brytyjskich influencerek, która na platformie Tiktok zamieszcza swoje filmy z poradami, jak zachować w domu czystość, podzieliła się z internautami swoim patentem na pachnącą toaletę.

Donna Mendoza, bo o niej właśnie mowa, odświeża swoją toaletę przy pomocy kapsułki do prania ubrań. Kobieta rozpuszcza kapsułkę w misce z ciepłą wodą i tak przygotowaną miksturę wlewa do uchwytu na szczotkę do mycia toalety.

Tiktokerka uważa, że taki zabieg pomaga w utrzymaniu przyjemnego zapachu w łazience, za każdym razem, gdy czyści szczotką swoją toaletę.

Warto wiedzieć: Brudne fugi pokonasz bez szorowania. W domu zrobisz skuteczny preparat czyszczący

Zdjęcie Kapsułka do prania może mieć wiele zastosowań / 123RF/PICSEL

Jak zrobić tabletkę do czyszczenia toalety?

Inna metoda na ładnie pachnącą toaletę polega na zrobieniu tabletek z kilku łatwo dostępnych składników. Jak się do tego zabrać? Do miski w równych proporcjach wsypujemy sodę oczyszczoną i kwasek cytrynowy.

Następnie do tej samej miski wlewamy niewielką ilość wody, by kwasek i soda utworzyły pastę. Dodajemy niewielką ilość płynu do naczyń i kilka kropli olejku eterycznego. Całość dokładnie mieszamy i formujemy niewielkie tabletki. Odkładamy na noc w chłodne miejsce. Tak przygotowaną tabletkę wrzucamy do sedesu, aż całkowicie się rozpuści. Gotowe!