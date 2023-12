Spis treści: 01 Napar z liści laurowych - działanie prozdrowotne

02 Jak przygotować i stosować herbatę z liści laurowych?

03 Kto nie powinien pić herbatki z liścia laurowego?

Napar z liści laurowych - działanie prozdrowotne

Fitoterapia, nazywana potocznie ziołolecznictwem, to dział medycyny oraz farmakologii, który do profilaktyki oraz terapii chorób wykorzystuje zioła. Liście laurowe zyskały sporą popularność zwłaszcza w Chorwacji, gdzie roślina naturalnie porasta nie tylko ogrody, ale także przestrzenie publiczne. Zerwane z krzaka i wysuszone listki stosuje się przede wszystkim jako przyprawę do zup, dań mięsnych, a nawet sosów.

Choć przyprawa może kojarzyć się przede wszystkim z rosołem, jej smak nawet w przybliżeniu nie przypomina lubianej przez Polaków zupy. Składnik wykorzystywany jest także do przygotowania zdrowotnej herbaty, której właściwości zachwalają zwłaszcza zwolennicy medycyny naturalnej. Dlaczego warto zastanowić się nad jej stosowaniem? Herbata z liści laurowych przede wszystkim:

działa napotnie,

poprawia trawienie,

obniża poziom cukru,

oczyszcza organizm z toksyn,

skutecznie walczy z niestrawnością,

łagodzi infekcję dziąseł oraz jamy ustnej,

wspomaga prawidłową pracę nerek oraz wątroby.

Jak przygotować i stosować herbatę z liści laurowych?

Parzenie naparu, którego bazę stanowią liście laurowe, nie należy do zbyt wymagających czynności. Sam przepis wymaga od nas przygotowania ok. 5 g pokruszonych liści laurowych, które wsypujemy do szklanki, zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy pod przykryciem na 15 minut. W tym czasie herbata zdąży naciągnąć. Kolejny krok polega na przecedzeniu mikstury i pozostawieniu jej do wystudzenia.

Co ciekawe, to tylko jedna z propozycji przygotowania zdrowotnej herbaty. Mocniejsze działanie uzyskamy, jeśli wrzucimy pokruszone liście do garnka, zalejemy wodą i zagotujemy na niewielkim ogniu przez kilka minut. Teraz wystarczy tylko odstawić napar na ok. 6 godzin w chłodne miejsce, a następnie przecedzić. Gotowy preparat powinniśmy popijać małymi łykami w ciągu całego dnia, pamiętając, by całkowita dawka nie przekroczyła jednej szklanki. Cała kuracja zamyka się w trzech dniach, po których należy zrobić przerwę trwającą przynajmniej siedem dni.

Kto nie powinien pić herbatki z liścia laurowego?

Nie każdy może bezpiecznie korzystać z dobroczynnego działania herbaty na bazie liści laurowych. Ze względu na całkowity brak badań dotyczących wpływu napoju na rozwijający się płód, nie zaleca się stosowania domowej mikstury przez kobiety w ciąży oraz okresie karmienia. Kolejną grupą, która nie powinna mieć styczności z wywarem, są małe dzieci. Na liście osób, które koniecznie powinny zachować rozwagę oraz skonsultować ze specjalistą chęć włączenia do diety naparu z liści laurowych, są przewlekle chorzy oraz przyjmujący stałe leki.

Substancje wydzielane przez liście wawrzynu mogą wchodzić w szkodliwe interakcje ze składnikami wyrobów farmaceutycznych. Niebezpieczeństwo czyha także na pacjentów stosujących tabletki na obniżenie poziomu cukru. Połączenie obu preparatów może doprowadzić do wzrostu ryzyka wystąpienia hipoglikemii. Domowy napar nie służy także osobom z zaburzeniami krzepliwości krwi. Połączenie herbaty z liści laurowych oraz leków przeciwzakrzepowych może skończyć się niebezpiecznym krwawieniem.

