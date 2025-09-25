Wykonaj ważny zabieg jesienią. W przyszłym roku trawnik będzie gęsty i bujny

Natalia Jabłońska

Gęsty, zadbany trawnik bez chwastów to chluba każdego ogrodu. Niestety, by osiągnąć taki efekt potrzeba sporo wysiłku. O zabiegach pielęgnacyjnych nie można zapominać nawet jesienią. Odpowiednie nawożenie i koszenie to jednak gwarancja pięknego trawnika w kolejnym sezonie. Sprawdź, czym nawozić trawnik jesienią, by przetrwał mrozy i był odporny na szkodniki czy choroby grzybowe.

Jak zadbać o trawnik jesienią, by na wiosnę był gęsty i zielony?
Jak zadbać o trawnik jesienią, by na wiosnę był gęsty i zielony?

Spis treści:

  1. Jak dbać o trawnik jesienią?
  2. Wertykulacja trawnika jesienią
  3. Naprawa ubytków w trawniku
  4. Jak nawozić trawnik jesienią?

Jak dbać o trawnik jesienią?

Od października trawnik należy kosić znacznie rzadziej, a ostatnie koszenie powinno się odbyć przed wystąpieniem przymrozków. Nie powinno się też ścinać więcej niż 30 proc. wysokości murawy. Pozostałości należy wygrabić, podobnie jak opadające z drzew liście. To najlepszy sposób na uniknięcie chorób grzybowych i zapewnienie dopływu powietrza do podłoża.

Wertykulacja trawnika jesienią

Jesień to również idealny moment na wykonanie wertykulacji, czyli mechanicznego usunięcia uschniętych i martwych źdźbeł, a także zalegającego na powierzchni próchnicy. Dzięki temu napowietrzamy glebę i ułatwiamy wodzie dostęp do systemu korzeniowego trawnika. Uzupełnieniem zabiegu jest areacja i piaskowanie, czyli nakłucie trawnika za pomocą kolców, a następnie podsypanie otworów piaskiem. To kolejny element napowietrzenia gleby.

Naprawa ubytków w trawniku

Susza czy choroby grzybowe w sezonie mogą sprawić, że w niektórych miejscach trawnik stał się wysuszony lub zniszczony. Jesień to idealny moment, by dosiać trawę. Dzięki temu na wiosnę zyskamy bujny i idealny trawnik.

Jakich składników dostarczyć trawnikowi przed zimą?
Jakich składników dostarczyć trawnikowi przed zimą?

Jak nawozić trawnik jesienią?

Jesienią trawnik potrzebuje nawozów bogatych w fosfor i potas. To składniki mineralne, które wzmacniają system korzeniowy i chronią trawę przed skutkiem wysokich mrozów. Specjalną mieszankę nawozów mineralnych najlepiej rozsypać równomiernie na trawniku tuż po skoszeniu na przełomie września i października, a następnie obficie podlać. Dosiewkę trawnika można nawozić dopiero po 30 dniach.

Alternatywą dla nawozów mineralnych są nawozy organiczne, takie jak kompost czy obornik koński lub bydlęcy. Nie tylko wzmacniają one rośliny, ale poprawiają kondycję gleby. Ich stosowanie wymaga jednak większej precyzji i wiedzy. Kompost należy rozdrobnić i przesiać przez sito z oczkami o średnicy 1-2 cm. Na 10 m kwadratowych potrzeba ok. 30-40 kg kompostu. Nawożenie organiczne stosuje się nie częściej niż raz na 3 lata. 

