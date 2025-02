Roślinę najlepiej sadzić wiosną lub jesienią. Idealne stanowisko powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru. Jeśli w planach masz posadzenie więcej niż jednego krzewu, dobrze jest zachować między nimi odpowiednią odległość wynoszącą ok. 2 m. Borówka amerykańska uwielbia kwaśne podłoże, którego pH powinno wynosić 3,8-4,8. Oprócz tego powinno cechować się dużą zawartością próchnicy i średnią przepuszczalnością.

Jeśli zależy nam, by latem borówka amerykańska obrodziła owocami, warto zatroszczyć się o nią już wczesną wiosną. Tutaj sprzymierzeńcem będzie kwaśny kompost , w którym powinny się znaleźć elementy takie jak:

Zamiast rozsypywać odżywczy nawóż pod krzew, możesz go również podlać specjalną odżywką. Podłoże możesz również zakwasić z pomocą czerstwego chleba. Do wiaderka mającego pojemność 10l wsyp 1-1,5 kg czerstwego pieczywa. Powinno być pokruszone na drobne kawałki. Następnie zalej wodą i pozostaw na kilkanaście dni w ciepłym miejscu. Pamiętaj, by codziennie przemieszać miksturę. Sfermentowany nawóz należy przecedzić przez sito. Tak przygotowaną odżywką podlewaj krzew borówki kilka razy w sezonie.