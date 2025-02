Zastosuj kluczowy zabieg w tym terminie. Wiosną i latem śliwa odwdzięczy się pięknym wyglądem

Kiedy przycinać śliwę? Termin cięcia jest uzależniony od terminu owocowania. Warto pamiętać, że drzewa, których owoce dojrzewają wczesną jesienią, należy ciąć wczesną wiosną. Chodzi o odmiany takie jak m.in. Valor, President czy Węgierka Zwykła. Natomiast odmiany, których owoce dojrzewają wcześniej, należy przycinać w lipcu i sierpniu. Należą do nich np. Opal czy Renkloda Ulena.

Jak przycinać śliwki?

Jeśli sadzimy drzewko wiosną, najlepiej ciąć je zaraz po posadzeniu. Dla śliwek sadzonych w okresie późnej jesieni lepszym terminem będzie kolejna wiosna. Młode drzewko mające kilka rozgałęzień należy przyciąć tak, by przewodnik nie miał więcej niż ok. 50 cm od najwyższego rozgałęzienia. Pędy boczne należy skrócić do ok. 40 cm długości.

W przypadku śliwek nierozgałęzionych, przewodnik przycinamy na wysokość do ok. 80 cm, co pobudzi go do wykształcenia pędów bocznych. Formowanie należy więc zacząć dopiero w kolejnym sezonie.

W przypadku starszych drzew, które są posadzone w luźniejszej rozstawie, silniejsze cięcie przeprowadzamy dopiero w trzecim lub czwartym roku od posadzenia. Takie drzewa zazwyczaj wymagają usunięcia krzyżujących się gałęzi i pędów, chorych, uszkodzonych i rosnących do wnętrza korony.

Podczas cięcia należy pamiętać też o usuwaniu tzw. wilków. To młode, pionowo wyrastające z gałęzi pędy, które nie owocują. Zaliczamy do nich również przyrosty znajdujące się w górnej części korony. Ten zabieg należy wykonywać latem, najlepiej do połowy lipca. Wilki można usuwać ręcznie lub za pomocą sekatora. Dzięki temu korona drzewa zachowa odpowiedni kształt - będzie węższe u góry i szersze u dołu. To sprawi, że każda gałąź będzie miała o wiele lepszy dostęp do światła.

Termin przycięcia śliwy dobrze też uzależnić od wzrostu danej odmiany lub podkładki, na jakiej drzewko jest zaszczepione. Cięcie śliw po zbiorze owoców ma wpływ na zmniejszenie tempa wzrostu, a przycinanie drzewka w czasie przedwiośnia pobudza jego wzrost.

Zastosuj kluczowy zabieg w tym terminie. Wiosną i latem śliwa odwdzięczy się pięknym wyglądem 123RF/PICSEL

Czas na odmłodzenie. Specjalne cięcie dla starszych śliwek

Śliwa owocuje najczęściej na pędach dwu- lub trzyletnich. Dlatego też co jakiś czas należy przeprowadzić tzw. cięcie odnawiające. W tym przypadku należy wyciąć czteroletnie i starsze pędy, co pobudzi drzewko do wypuszczania nowych i owocujących.

Cięcie należy wykonać tak, by przy przewodniku pozostał odcinek gałęzi z pąkiem lub odgałęzieniem. Tzw. czop powinien być ukośny, a skos powinien być skierowany przeciwną stroną do pączka.

Zabieg cięcia najlepiej wykonywać w pogodne, suche i bezwietrzne dni. Należy też pamiętać o nałożeniu na rany maść ogrodniczą z dodatkiem środka grzybobójczego.

