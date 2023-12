Rozsyp wokół domu tę przyprawę. Jej zapach skutecznie odstraszy szkodniki

Pomocny w bólu zęba oraz przeziębieniach. Uważaj, może być trujący!

Czym charakteryzują się kuny?

Kuna to ssak z rodziny łasicowatych. Drapieżnika tego cechuje długie ciało pokryte futrem koloru szarobrązowego lub brązowożółtego oraz krótkie nogi. Wyglądają niepozornie, jednak gdy zasiedlą się w okolicy domu, potrafią narobić wiele szkód. Kuny są zwykle aktywne w nocy - ich obecność rozpoznać można po zniszczeniach, a także charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu. Są o tyle niebezpieczne, że mogą m.in. przegryźć kable instalacji elektrycznej w domu lub samochodzie czy też uszkodzić ocieplenie dachu. Jak odstraszyć kunę z posesji domowymi metodami?

Rozsyp tę jedną przyprawę wokół domu. Kuny znikną bezpowrotnie

Kuna to zwierzę o bardzo wyczulonych węchu, jest także wrażliwa na niektóre dźwięki. Aby przepędzić ją z terytorium wokół domu można zastosować specjalne elektryczne odstraszacze dźwiękowe, jednak wiąże się do z nierzadko niemałym kosztami. Kolejnym sposobem może być także zachęcenie kun do wyniesienia się z posesji poprzez zapach, którego nie tolerują. Genialnie w tym celu sprawdzi się suszona, ostra papryka (najlepiej w całości, niesproszkowana) - często stosowana przez nas w kuchni. Jej intensywny zapach sprawi, że zwierzę nie będzie chciało przebywać w pobliżu. Należy jednak pamiętać o wymianie ich co jakiś czas na nowe. Z czasem zapach ten wietrzeje i traci swoją odstraszającą moc.

Zdjęcie Kuny mogą wyrządzić wiele niebezpiecznych szkód - np. przegryźć przewody samochodowe. Jeśli podejrzewasz, że się u ciebie zasiedliły, działaj natychmiast / 123RF/PICSEL

Jak jeszcze za pomocą naturalnych metod pozbyć się kuny z posesji?

Kuny nienawidzą także zapachu sierści kotów i psów. Aby je przepędzić, można więc pozbierać kłębki od pupili i umieścić w okolicy ich kryjówki bądź na trawniku. Wiele osób stosuje również patent z kostkami do toalety - ich mocny zapach również działa na kuny drażniąco.

Jeśli i te sposoby nie zadziałały, można np. zaopatrzyć się w tzw. żywołapkę. Należy umieścić ją w pobliżu miejsca kryjówki, wcześniej zakładając na dłonie rękawice i włożyć do środka przynętę np. surowe jajko. Kuna zwabiona jedzeniem powinna wejść do środka - wówczas możesz wywieźć ją z dala od domu i wypuścić.