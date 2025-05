Mrówki to stworzenia, które przez wiele osób są uważane za pożyteczne. Rzeczone owady kopią w podłożu gniazda złożone z wielu tuneli i korytarzy. Tym samym przyczyniają się do spulchniania gleby. Co więcej, mrówki żywią się resztkami roślin oraz gąsienicami i larwami szkodników.

Trzeba jednak przyznać, że mrówki mogą zacząć stanowić problem, gdy ich populacja w ogródku znacząco się rozwinie. Stworzenia podgryzają korzenie roślin, doprowadzając do ich obumierania. Co więcej, mrówki żyją w symbiozie z mszycami. Ochraniają one żerujące na wielu warzywach szkodniki w zamian za słodką spadź. Rzeczona substancja to produkt uboczny powstający przy okazji żerowania mszyc.