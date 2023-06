Rząd obniży wiek emerytalny? Eksperci są zaniepokojeni

Choć eksperci przekonują, że wiek emerytalny w Polsce jest już wystarczająco niski, to wszystko wskazuje na to, że rząd chce go jeszcze obniżyć! Według najnowszych projektów, kobiety przechodziłyby na emeryturę po 35, a mężczyźni po 40 latach pracy. Eksperci są tym pomysłem zaniepokojeni...

Zdjęcie Rząd planuje obniżenie wieku emerytalnego / 123RF/PICSEL