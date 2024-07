Zdrowy tryb życia - na czele ze zbilansowaną dietą i odpowiednią dawką aktywności fizycznej to prawdziwy klucz do sukcesu - tego, za którym stoi najczęściej marzenie o szczupłej, wymarzonej sylwetce.

Podczas gdy wielu zauważa różnicę stając na wadze, niektórzy nie widzą jej jednak w lustrze - wciąż zauważając nieestetyczną oponkę na brzuchu . Ta partia ciała jest bowiem jedną z najbardziej problematycznych, jeśli chodzi o zrzucenie zbędnych kilogramów. Jak się okazuje, pomóc mogą proste nawyki - na czele z wprowadzeniem do codziennej diety warzywa, które dotąd wielu błędnie uważało za wyjątkowo tuczące. Dietetyczka podzieliła się swoimi wskazówkami. Oto co radzi.

Na co dzień warto stawiać również na zdrowe nawyki - na czele z odpowiednią dawką snu. "Mała ilość snu może zakłócić równowagę hormonalną, w tym hormony odpowiedzialne za apetyt. Staraj się spać 7 godzin na dobę" - dodaje Karolina Przybył-Lewy. Tuż po przebudzeniu warto zaś sięgnąć po zdrowe, białkowo-tłuszczowe śniadanie, wykluczając z porannego jadłospisu zboża. To może przyczynić się do lepszego spalania tłuszczu w ciągu dnia.