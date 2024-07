Jak poprawić działanie wątroby?

Wątroba pomaga w procesach trawienia, np. tłuszczów, ale także filtruje krew, oczyszcza organizm z toksyn oraz magazynuje cenne dla naszego zdrowa substancje odżywcze. Rzadziej wspomina się o fakcie, że bierze udział w produkcji hormonów, co zapewnia równowagę w naszym ciele.

Niestety, wiele naszych przyzwyczajeń sprawia, że zaczyna szwankować. Stosowanie używek, brak ruchu oraz uboga dieta to czynniki, które sprawiają, że narząd jest na granicy wydolności. Fakt, wątroba może się regenerować, ale żeby to zrobić, koniecznie trzeba ją odciążyć. Zmiana nawyków żywieniowych to pierwszy, ale kluczowy krok, aby działała na najwyższych obrotach.

Stosuj racjonalną dietę: wątroba będzie zaopiekowana

Chcemy, aby wątroba była jako nowa? Zasady zdrowego żywienia powinny nam wejść w krew i to dosłownie. Zanim spojrzymy na listę dobroczynnych produktów, warto wiedzieć, z czego zrezygnować. Przede wszystkim w odstawkę powinny pójść produkty przetworzone i nasycone tzw. tłuszczami trans, ale nie tylko. Szkodliwa może być również sól oraz słodycze, które nafaszerowane są cukrami prostymi, a one mocno obciążają cały organizm.

Jaka jest recepta na zdrową wątrobę? Produkty z jak najkrótszym składem, jak najmniej przetworzone, a także te, które mają błonnik pokarmowy oraz cenne substancje odżywcze: witaminy, minerały oraz przeciwutleniacze. Cały ten pakiet można znaleźć w owocach, które są na wyciągnięcie ręki. Które owoce są najlepsze dla wątroby?

Jabłka: idealne na wątrobę

Jabłka to jedne z tych owoców, które są na wyciągnięcie ręki i dostęp do dobrej jakości produktów jest bardzo ułatwiony. Na ich korzyść przemawia smak oraz cenne substancje w nich zawarte. Które z nich są szczególnie korzystne dla wątroby? Trzeba wspomnieć o pektynach, czyli frakcji błonnika. Nie tylko działają zbawiennie na jelita i wspierają procesy trawienia, ale są również cenne dla wątroby. Przede wszystkim dlatego, że pomagają w trawieniu tłuszczów, ale dodatkowo mogą redukować ilość cholesterolu w organizmie, co z całą pewnością odciąży wątrobę.

Drugą substancją w jabłkach jest witamina C. Jako naturalny przeciwutleniacz, pomaga pozbywać się toksyn, co tylko wspomaga pracę naturalnego filtra organizmu.

Grejpfrut: jedz na zdrowie

Grejpfrut to jeden z tych owoców, do którego dzieci nie szczególnie pałają sympatią, ale dorośli doceniają jego smak i wiedzą co dobre. Ten cytrus jednak powinien być zjadany z umiarem, ponieważ może wchodzić w interakcje z lekami, ale jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, to powinno się go zjadać dla poprawy kondycji naszej wątroby. Dlaczego? Przede wszystkim przez fakt, że podobnie jak jabłka, są skarbnicą witaminy C, a jak już doskonale wiemy, potrafią pozbywać się toksyn z organizmu. Ponadto zawierają substancje, które ułatwiają rozkład tłuszczów, co nie tylko przedkłada się na lepszą pracę tego cennego narządu, ale także wspiera procesy odchudzania.

Borówka czernica: nie tylko w jagodziankach

Borówka czernica, czyli popularne jagody, to jedne z najzdrowszych owoców, jakie można spotkać w naszych lasach. Warto się nimi zajadać, ze względu na to, że są bardzo zdrowe, a sezon na nie trwa bardzo krótko. W sezonie zbiorów borówki odmieniane są przez wszystkie kulinarne przypadki, a jagodzianki i pierogi z owocowym nadzieniem rozpieszczają nasze kubki smakowe. Nie tylko dlatego warto sięgać po borówkę, ale dobrze zjadać ją najlepiej na surowo, kiedy chcemy wesprzeć pracę wątroby. Wszystko przez obecność antocyjanów, substancji odpowiedzialnych za naturalny i intensywny kolor owoców. To nie tylko barwniki, ale również substancja zaliczana do antyoksydantów czyli tych, które pomogą wesprzeć i oczyścić wątrobę.

