Przede wszystkim na balkonach niedozwolone są działania, które utrudniają życie sąsiadom. Organizowanie grilla czy hucznych imprez po godzinie określanej jako start ciszy nocnej to absolutne podstawy. Okazuje się jednak, że na balkonach zabronione może być sadzenie niektórych gatunków roślin .

Pierwszym krokiem powinno być dokładne prześledzenie regulaminu bloku czy spółdzielni mieszkaniowej. Może w nich znajdować się zapis na temat zakazu śmiecenia, który będzie związany również z uprawą roślin balkonowych . Istnieją okazy, które obsypują się na potęgę, zanieczyszczając przestrzeń innych mieszkańców. Stąd krótka droga do sąsiedzkich niesnasek.

Wewnętrzne regulaminy budynku nie są podstawą do nałożenia kary finansowej. Nie oznacza to jednak, że możemy pozwalać sobie na całkowitą samowolkę. Czy można dostać mandat za kwiaty na balkonie? Jak najbardziej. Reguluje to Art. 75. Kodeksu wykroczeń: