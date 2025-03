Żeby płaszcz prezentował się nienagannie, należy o niego dbać i często go czyścić. Jakie są najlepsze sposoby? 123RF/PICSEL

Dlaczego płaszcze się mechacą?

Na początku warto zrozumieć, dlaczego w ogóle dochodzi do mechacenia materiału. Najczęściej przyczyną jest tarcie - może to być kontakt z torbą przewieszoną przez ramię, szalikiem, czy po prostu naturalne ruchy ciała podczas noszenia płaszcza. Szczególnie narażone na mechacenie są tkaniny zawierające syntetyczne włókna, ale nawet wełna czy kaszmir mogą z czasem tracić swoją idealnie gładką powierzchnię.

Na szczęście, nie musisz od razu rozstawać się ze swoim ulubionym płaszczem i może posłużyć ci przez wiele sezonów. Wystarczy kilka sprawdzonych trików, by pozbyć się zmechaceń i przedłużyć życie ulubionego okrycia.

Golarka do ubrań - niezawodny klasyk

Jeśli twój płaszcz wymaga solidnego odświeżenia przed wiosną, najlepszym rozwiązaniem będzie golarka do ubrań. To niewielkie urządzenie wyposażone w ostre nożyki skutecznie ścina zmechacenia, nie uszkadzając struktury tkaniny. Wystarczy delikatnie przesuwać ją po powierzchni płaszcza, by w kilka minut pozbyć się wszystkich kłaczków i przywrócić materiałowi gładkość.

Warto mieć na uwadze, że golarki do ubrań działają świetnie na grubszych materiałach, takich jak wełna czy mieszanki z poliestrem, ale w przypadku delikatnych tkanin, takich jak kaszmir, warto używać ich z dużą ostrożnością lub sięgnąć po inne metody.

Golarka do ubrań pozwoli pozbyć się nieestetycznych kulek i zmechaceń na większości materiałów

Maszynka do golenia - awaryjne rozwiązanie z łazienki

Nie masz pod ręką golarki do ubrań? Możesz wykorzystać zwykłą maszynkę do golenia! Wybierz nową, ostrą maszynkę i delikatnie przesuwaj ją po powierzchni płaszcza, trzymając materiał napięty. Pamiętaj jednak, aby nie dociskać jej zbyt mocno, by nie uszkodzić tkaniny.

Uwaga! Ta metoda najlepiej sprawdza się na grubych, odpornych materiałach. Przy bardziej delikatnych tkaninach warto najpierw przetestować ją na mało widocznym fragmencie płaszcza.

Taśma klejąca - szybki sposób na drobne zmechacenia

Jeśli zmechacenia są niewielkie, a ty potrzebujesz szybkiego rozwiązania przed wyjściem, taśma klejąca może okazać się strzałem w dziesiątkę. Owiń kawałek taśmy wokół dłoni (klejącą stroną na zewnątrz) i przyciskaj ją do materiału. Ta metoda doskonale sprawdzi się do usuwania drobnych kłaczków i włosków z tkaniny.

Pumeks - nietypowe, ale skuteczne rozwiązanie

Może się to wydawać zaskakujące, ale pumeks potrafi świetnie usunąć zmechacenia z płaszcza. Delikatnie pocieraj nim materiał, a następnie usuń resztki wałkiem do ubrań lub taśmą klejącą. To metoda idealna dla wełnianych płaszczy - w przypadku cieńszych tkanin lepiej jej nie stosować, by uniknąć uszkodzeń.

Szczotka do ubrań - najlepsza pielęgnacja na co dzień

Jeśli chcesz, by twój płaszcz wyglądał dobrze przez długi czas, regularnie używaj szczotki do ubrań. To proste narzędzie nie tylko usuwa zmechacenia i kurz, ale także wygładza tkaninę, zapobiegając jej dalszemu mechaceniu. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku płaszczy wełnianych i kaszmirowych.

Rolka do ubrań to w każdym przypadku świetne rozwiązane na ekspresowe odświeżenie płaszcza

Jak zapobiegać mechaceniu płaszcza?

Lepiej zapobiegać, niż walczyć ze zmechaceniami! Oto kilka wskazówek, jak utrzymać płaszcz w świetnej kondycji:



Wybieraj wysokiej jakości materiały - tkaniny naturalne, takie jak wełna czy kaszmir, są mniej podatne na mechacenie niż syntetyki.

Unikaj noszenia ciężkich toreb na ramieniu - powodują one tarcie, które sprzyja mechaceniu.

Przechowuj płaszcz na szerokim wieszaku - to zapobiega odkształceniom i tarciu tkaniny.

Czyść płaszcz zgodnie z zaleceniami producenta - nie każdy materiał nadaje się do prania w pralce, dlatego zawsze sprawdzaj metkę.

