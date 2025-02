Mole to rodzina niewielkich owadów z rzędu motyli, licząca około 3000 gatunków i rozprzestrzeniona we wszystkich strefach klimatycznych. Łatwo spotkać je także w Polsce. Mole przypominają rozmiarem komary, a wyglądem ćmy - dorosłe osobniki posiadają smukłe, owłosione ciało o barwie od białawej, poprzez żółtą aż po szarobrunatną. Larwy moli żyją w rurkowatych osłonkach, składających się głównie z resztek pożywienia.

Dwie najpopularniejsze grupy moli to mole odzieżowe oraz mole spożywcze. Larwy mola odzieżowego żywią się wełnianymi wyrobami włókienniczymi oraz futrami, a mola spożywczego suchymi pokarmami takimi jak cukier, kasza, mąka oraz otręby. Są bardzo podstępne i błyskawicznie zadomawiają się w kuchni, z łatwością przedostając się do niezabezpieczonych opakowań z jedzeniem. Jak się ich pozbyć?

Jeśli w kuchni zagnieździły się nam mole spożywcze, musimy w pierwszej kolejności jak najszybciej pozbyć się larw. Niestety, wiąże się to zawsze z wyrzuceniem wszystkich produktów, w których żyją i dokładnym wyczyszczeniem szafek. W tym celu należy dodać do wody kilka łyżek octu lub wymyć szafki samym octem, który skutecznie dezynfekuje i zabija jaja moli. Możemy także wymieszać gorącą wodę oraz ocet w proporcji 1:1, przelać do miseczki i zamknąć w szafce aż do wystygnięcia.