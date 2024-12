Ostropest plamisty to roślina znana przede wszystkim ze swojego działania hepatoprotekcyjnego, co oznacza, że chroni komórki wątroby (hepatocyty) przed uszkodzeniami. Zawarta w nim sylimaryna wspiera regenerację wątroby, redukuje stany zapalne i zapobiega zwłóknieniu narządu. Co więcej, pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu oraz obniża poziom "złego" cholesterolu, co jest kluczowe dla zdrowia.



Regularne spożywanie naparu z ostropestu przynosi korzyści nie tylko dla wątroby. Sylimaryna działa antyoksydacyjnie, co oznacza, że neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i procesy starzenia. Dzięki temu wątroba działa sprawniej, a organizm lepiej radzi sobie z oczyszczaniem z toksyn.