Teobromina to jeden z kluczowych składników kakao, który ma znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie. Choć jest mniej znany niż kofeina, odgrywa istotną rolę w oddziaływaniu produktów kakaowych na organizm.

Stanowi naturalny alkaloid, należący do tej samej grupy związków co kofeina i teofilina. Najbogatszym źródłem teobrominy są nasiona kakaowca , ale można ją znaleźć również w innych roślinach, takich jak ostrokrzew paragwajski, z którego wytwarzana jest herbata yerba mate. Nazwa substancji pochodzi od łacińskiego określenia drzewa kakaowego — Theobroma cacao . Pierwszy człon dosłownie oznacza "pokarm bogów".

Dobrej jakości kakao to cenny produkt w jadłospisie

Jak wpływa teobromina na organizm? Charakteryzuje się działaniem łagodnie stymulującym . Bierze udział w produkcji endorfin i serotoniny, co bezpośrednio przekłada się na poprawę nastroju oraz uczucie zrelaksowania, odprężenia . Teobromina powoduje również rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co może pomagać w poprawie krążenia oraz obniżaniu ciśnienia krwi . Wykazuje działanie moczopędne, więc sprzyja usuwaniu nadmiaru wody z organizmu i niwelowaniu obrzęków, które mogą z tego wynikać.

Choć substancje są ze sobą spokrewnione pod kątem chemicznym, różnią się wpływem na ludzkie ciało. Pierwsza różnica dotyczy siły działania. Kofeina to szybszy i mocniejszy zastrzyk energii. Jako silny stymulant ośrodkowego układu nerwowego powoduje szybki wzrost energii, ale często skutkuje również jego nagłym spadkiem i pojawiającym się uczuciem ogromnego zmęczenia. Mogą pojawić się niepokoje i drżenie rąk. Z kolei teobromina działa łagodniej od kofeiny . Być może nie odczujemy gwałtownego "doładowania energetycznego", ale jej działanie jest bardziej rozłożone w czasie. Cechuje się bardziej stabilnym i długotrwałym efektem .

Wśród właściwości teobrominy w pierwszej kolejności należy wymienić poprawę koncentracji. Związek ten pozwala zachować skupienie bez uczucia nadmiernego pobudzenia. Jednocześnie wpływa korzystnie na zdrowie serca, obniżając poziom ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga neutralizować wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniami. Co zapewne mniej oczywiste, teobromina to wsparcie układu oddechowego. Może działać rozkurczowo na mięśnie oskrzeli, co jest szczególne istotne w przypadku osób z astmą.