Podróże Twoja walizka wyjedzie jako pierwsza. Pracownik zdradza trik, jak szybko odebrać bagaż na lotnisku

Ile turystów, tyle różnych sposobów na spakowanie plecaka. Jedni wkładają do niego tylko najpotrzebniejsze rzeczy, podczas gdy inni starają się upchać w nim pół zawartości swojej szafy, z myślą o zmianie stroju nawet kilka razy dziennie i nadzieją, że uda im się wejść do samolotu bez uiszczania dodatkowej opłaty za nadprogramowy bagaż.

Wymiary walizek od dawna spędzają sen z powiek wielu turystom. Linie lotnicze posiadają z góry ustalone wytyczne dla pasażerów. Wchodząc na podkład z bagażem podręcznym, należy bezsprzecznie się do nich dostosować. Jakie są dopuszczalne wymiary bagażu podręcznego? Wszystko zależy od linii lotniczych, jakimi podróżujemy:

Wizz Air określił wymiary bagażu podręcznego na 40 × 30 × 20 cm (z maksymalną wagą 10 kg)

określił wymiary bagażu podręcznego na 40 × 30 × 20 cm (z maksymalną wagą 10 kg) Ryanair : 40 × 20 × 25 cm (bez limitu wagowego)

: 40 × 20 × 25 cm (bez limitu wagowego) LOT : 55 × 40 × 23 cm (maksymalna waga 8 kg)

: 55 × 40 × 23 cm (maksymalna waga 8 kg) Lufthansa : 55 × 40 × 23 cm (maksymalna waga 8 kg)

: 55 × 40 × 23 cm (maksymalna waga 8 kg) easyJet: 45 × 36 × 20 cm (bez limitu wagowego)

Wejście na pokład samolotu z większym bagażem możliwe jest wyłącznie za uiszczeniem dodatkowej opłaty. Wielu turystów, w poszukiwaniu oszczędności, często decyduje się jednak na podróż wyłącznie z bagażem podręcznym. Wtedy pojawia się problem: "jak się spakować, aby zmieścić w walizce jak najwięcej?".

Jak się pakować żeby dużo zmieścić? Sprytny trik robi furorę

Ci, którzy uwielbiają pakować się na ostatnią chwilę, powinni nieco zmienić swoje przyzwyczajenia. Chcąc zmieścić jak najwięcej w bagażu podręcznym, warto dokładnie przemyśleć i zaplanować, co podczas podróży może okazać się niezbędne. Niektórzy turyści lubią jednak mieć zapas ubrań, a wtedy nawet najlepsze planowanie, w obliczu niewielkiego bagażu, może okazać się niewystarczające.

Wtedy do pomocy wkracza sprytny patent, po który z chęcią sięgają wprawieni podróżnicy. Prostym trikiem podzieliła się ze swoimi obserwatorami jedna z użytkowniczek TikToka. Chcąc zmieścić w plecaku jak najwięcej ubrań, sięgnęła po worki do pakowania próżniowego. Włożyła do nich ubrania, a następnie odessała powietrze pompką. I gotowe.

TikTok

Podobny sprzęt może mocno przydać się wielu turystom. Chcąc go jednak wykorzystać również w drodze powrotnej z urlopu, do plecaka należałoby wrzucić także pompkę, która zajmie nieco miejsca. Nie musimy jednak tego robić, bo istnieje prosty sposób, aby wykonać urządzenie do pakowania próżniowego podczas podróży.

Jak odessać powietrze z worków próżniowych? Przyda się suszarka

Suszarka do włosów - jeśli nie stanowi akurat wyposażenia plecaka, z pewnością znajdzie się w hotelu lub wynajmowanym w trakcie podróży apartamencie. To ona przyda się w przypadku próżniowego pakowania. Konieczna będzie również słomka oraz połowa plastikowej butelki wraz z nakrętką.

Butelkę należy przeciąć na pół, zostawiając wyłącznie część z nakrętką. Następnie trzeba wykonać otwór w nakrętce w taki sposób, by zmieściła się w niej słomka. Na koniec całość należy zamontować na tylnej części suszarki. Inny z użytkowników TikToka podzielił się tym patentem ze swoimi obserwatorami.

TikTok

Jak się spakować, aby zająć jak najmniej miejsca? Pamiętaj o tych zasadach

Jak pomieścić więcej w bagażu podręcznym? Obok próżniowych worków warto zwrócić także uwagę na sposób składania ubrań. Zamiast równej kostki lepiej rolować kolejne elementy garderoby. Wówczas zaoszczędzimy wiele cennego miejsca w plecaku. Podobny sposób minimalizuje również ryzyko pogniecenia ubrań.

Duże i ciężkie przedmioty warto umieścić na dnie plecaka, a przestrzeń między nimi wypełnić koszulkami czy skarpetkami. Konieczne do okazania przy kontroli bezpieczeństwa płyny (na przykład kosmetyki umieszczone w 100 ml buteleczkach) warto zaś położyć na górze plecaka, by mieć do nich łatwy dostęp.

Doświadczeni turyści starają się wypełnić każdą dostępną przestrzeń w swoim bagażu. Dlatego buty wykorzystują jako miejsce do umieszczenia skarpetek lub innych drobnych przedmiotów. Wyznają przy tym zasadę, iż maksymalne wykorzystywanie przestrzeni jest kluczem do efektywnego pakowania.

Jednocześnie warto nie wypełniać plecaka zbyt mocno. Pamiętaj, że w drodze powrotnej możesz potrzebować nieco dodatkowej przestrzeni na pamiątki czy prezenty, a nawet niespodziewane zakupy.

