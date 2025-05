Ten przysmak powstał prawdopodobnie już w starożytności, ale jego bardziej udokumentowana historia sięga średniowiecza - np. Roquefort znany był we Francji już w IX wieku. Sery pleśniowe to grupa serów dojrzewających, do których produkcji wykorzystuje się specjalne szczepy pleśni szlachetnej. W zależności od rodzaju pleśni i technologii produkcji wyróżnia się trzy główne typy: