Siemię lniane zawiera glikozydy cyjanogenne, które w wyniku procesów enzymatycznych lub działania kwasów żołądkowych mogą uwalniać cyjanowodór - związek chemiczny znany ze swoich toksycznych właściwości. Choć brzmi to groźnie, ilość wytwarzanego cyjanowodoru jest zależna od spożytej dawki oraz sposobu przygotowania nasion.

Zawartość glikozydów cyjanogennych w siemieniu lnianym waha się w granicach 200-350 mg na 100 g produktu. Proces ich przekształcania do cyjanowodoru nie jest jednak w pełni efektywny - ze 100 mg glikozydów cyjanogennych powstaje około 10 mg cyjanowodoru. Warto również podkreślić, że nasiona siemienia lnianego nie są jedynym źródłem tych związków - występują one również w pestkach moreli, brzoskwini, a także w migdałach.

Aby osiągnąć poziom cyjanowodoru mogący stanowić zagrożenie dla zdrowia, osoba ważąca około 60 kg musiałaby spożyć jednorazowo około 44 g mielonego siemienia lnianego o przeciętnym stężeniu glikozydów cyjanogennych (0,2 proc.), co odpowiada około siedmiu łyżeczkom produktu. Przyjęcie takiej dawki mogłoby skutkować zwiększonym poziomem cyjanku we krwi, jednak nadal pozostawałby on w granicach uważanych za bezpieczne dla organizmu.