Czy kawa zbożowa jest zdrowa? Napój, który cieszył się ogromną popularnością w czasach PRL-u zwłaszcza jako dodatek do śniadania, ma do zaoferowania sporo cennych właściwości. Powstaje w trakcie procesu prażenia zbóż i to do nich dodawane są różne składniki mające wpływ na ostateczny smak kawy. Oprócz żyta, jęczmienia, orkiszu czy prosa może zawierać cykorię, burak cukrowy karmel, łubin, wanilię, głóg czy przyprawy korzenne.