Do tej pory uważano, że najlepszą porą na wysiew trawnika jest kwiecień lub początek maja. Okazuje się jednak, że warunkiem zdrowego wzrostu murawy jest nie temperatura za dnia, ale poziom nagrzania gleby.

Zakładanie trawnika wiosną to zadanie bardzo czasochłonne ze względu na czas wysypu i pylenia chwastów - mogą one wykiełkować o wiele szybciej niż nasiona.

Trawnik posiany jesienią należy przykryć lekką warstwą podłoża. To uchroni nasiona przed wyjadaniem przez wygłodniałe ptaki.

Nowa murawa z siewu - zalety późnego lata i jesieni

Doświadczeni ogrodnicy stawiają sprawę jasno - nasiona traw z powodzeniem możemy wysiewać od połowy sierpnia do połowy października. W tym terminie podłoże nadal jest doskonale nagrzane po minionym lecie, a zwiększająca się jesienią wilgotność zapewni kiełkującym trawom odpowiednie warunki do wzrostu. Co ważne, minimalna temperatura potrzebna nasionom do przebicia się przez glebę wynosi od 6 do 8 st. C. Nieco chłodniejsze jesienne wieczory oraz noce nie spowolnią jej rozwoju.

Osoby wysiewające trawnik w tym terminie mogą mieć pewność, że źdźbła zdążą się zakorzenić jeszcze przed nadejściem zimy. Na przestrzeni kolejnych tygodni wyraźnie będzie można dostrzec formowanie się bujnej i gęstej darni, która bez problemu poradzi sobie ze śnieżną porą roku. Wiosną, kiedy stopnieje biały puch, będziemy mogli niemal od razu cieszyć się piękną murawą. Wystarczy, że poświęcimy odrobinę uwagi na wykonanie kilku prostych zabiegów pielęgnacyjnych.

Wysiew trawnika - od tego zacznij

Zdjęcie Odpowiednio przygotowane podłoże polepsza warunki rozwoju trawy / 123RF/PICSEL

Od czego zacząć zakładanie trawnika? Wiele osób zapewne odpowie, że od wyboru sposobu, gdyż możemy postawić na murawę z rolki lub siewu. Decydując się na drugą formę, powinniśmy dać sobie czas na oględziny terenu, którym dysponujemy. Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być wolne od śmieci, kamieni, wystających korzeni oraz zdrewniałych części roślin.

Choć ogrodnicy marzą o ogrodach wolnych od chwastów, zadanie to nie zawsze jest możliwe do zrealizowania. Dzięki ogólnodostępnym herbicydom jesteśmy w stanie ograniczyć ich ilość do minimum. Specjalistyczny produkt nie tylko zniszczy ich części nadziemne, ale dodatkowo rozprawi się z korzeniami. Jeśli zdecydujemy się na zastosowanie oprysku, musimy wstrzymać się z kolejnym etapem zakładania trawnika na ok. 3 tygodnie.

Właściciele działek na terenach podmokłych porzucają nadzieje o bujnych trawnikach. Wystarczy dokładnie zmeliorować, czyli odwodnić działkę. Zadanie polega na odprowadzeniu nadmiaru wody z powierzchni przeznaczonej pod wysiew trawnika. W pierwszym kroku ściągamy ok. 30 cm warstwy wierzchniej, a następnie układamy ok. 10 cm warstwę drenażową, na którą składają się gruboziarnisty piasek lub drobny żwirek. Na koniec całość dobrze ubijamy i przysypujemy wcześniej odgarniętą ziemią. Ważne, by cały teren miał dokładnie taki sam poziom, jak na początku.

Skieruj uwagę na podłoże

Czynnością kluczową w użyźnianiu podłoża jest dokładne przekopanie całego terenu przeznaczonego pod trawnik. Jeśli zdecydowaliśmy się na wykonanie warstwy drenażowej, z powodzeniem możemy pominąć tę czynność. W przypadku braku konieczności odprowadzenia wody postawmy na rozruszanie podłoża, z którego ma wyrastać trawnik i przekopmy je na głębokości ok. 20-25 cm. W tym celu najlepiej będzie użyć:

łopaty,

wideł,

kultywatora mechanicznego.

Zdarza się, że bezwzględnie należy wymienić całą wierzchnią warstwę ziemi na bardziej żyzną i bogatą w składniki pokarmowe. Do tego celu warto zebrać 8-10 cm podłoża i zastąpić je bardziej przepuszczalnym. Działki z dominującą glebą gliniastą wymagają zmieszania gleby z 3-5 cm warstwą piasku, która pomoże w jej rozluźnieniu.

Sukces zakładanego trawnika zależy też w dużej mierze od odpowiedniego ubicia i wyrównania terenu. Sprawdzonym, ale nieco czasochłonny sposobem jest udeptywanie ziemi butami. Wystarczy stawiać stopę przy stopie na wyznaczonej przestrzeni, przenosząc ciężar ciała ku piętom. Zwolennicy szybszych i efektywniejszych metod powinni wybrać wał ogrodniczy.

Wybór nasion trawy

Zdjęcie Trawnik założony jesienią ma spore szanse na zdrowy i bujny wzrost / 123RF/PICSEL

Poświęcenie czasu oraz energii na właściwe przygotowanie podłoża pod wysiew trawnika opłaci się w przyszłości. Wizja ścielącego się pod stopami puszystego dywanu staje się coraz bardziej realna. Gęsta i soczyście zielona murawa zależy jednak nie tylko od gleby, ale przede wszystkim od właściwie skomponowanej mieszanki trawnikowej.

Podczas jej wyboru należy mieć na uwadze przede wszystkim warunki panujące w ogrodzie, m.in. stopień nasłonecznienia. Nie bez znaczenia jest także planowany sposób użytkowania trawnika. Inny rodzaj wybierzemy do reprezentacyjnej połaci trawnika przed domem, a bardziej trwała kompozycja sprawdzi się na terenach rekreacyjnych. Niezależnie od rodzaju zakładanej murawy, do wysiewu wybierzmy jedynie najwyższej jakości nasiona. Tylko taki produkt zagwarantuje równomierne wschody, reprezentacyjny wygląd oraz szybkie zagęszczanie się darni.

