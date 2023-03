Spis treści: 01 Dlaczego jajka robią się sine?

02 Co oznacza sina obwódka wokół żółtka?

03 Jak gotować jajka na twardo?

04 Po co ocet do gotowania jajek?

Dlaczego jajka robią się sine?

Jajka robią się sine, ponieważ odpowiada za to... reakcja chemiczna. Choć takie jajka wyglądają dość nieestetycznie, to ich zjedzenie jest niegroźne dla organizmu. Podczas gotowania jajek zawarta w nich siarka wchodzi w silną reakcję z żelazem, które znajduje się w żółtku - właśnie stąd bierze się zielonkawy, siny kolor.

Co oznacza sina obwódka wokół żółtka?

Zdjęcie Sina obwódka wokół żółtka to znak, że jajka były gotowane za długo / 123RF/PICSEL

Na ugotowanych świeżo jajkach, wokół żółtka, pojawia się też często sina obwódka. Ona także wygląda mało apetycznie, ale nie jest groźna i świadczy jedynie o tym, że jajka były gotowane zbyt długo. Takie jajka wciąż można zjeść, ale warto pamiętać, że zbyt długo gotowane, tracą wiele cennych wartości odżywczych i nie smakują już tak dobrze, jak te gotowane krócej.

Jajka gotowane "w sam raz" są źródłem cennych witamin i mikroelementów takich jak:

witamina A,

witaminy z grupy B,

witamina D,

witamina E,

witamina K,

wapń,

cynk,

kwas foliowy,

fosfor,

żelazo,

miedź,

mangan,

selen,

luteina.

Udowodniono, że jajka działają korzystnie w prewencji zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej, są silnymi przeciwutleniaczami, wzmacniają serce i sprzyjają odchudzaniu. Średniej wielkości jajko ma tylko 80 kalorii, a jest dodatkowo źródłem pełnowartościowego białka.

Jak gotować jajka na twardo?

Porady Wszystko, co musisz wiedzieć o jajkach Idealnie ugotowane jajka na twardo nie tylko świetnie smakują, ale zachowują wszystkie właściwości odżywcze. By ugotować je "w punkt" należy wlać do garnka wodę, włożyć do niej jajka i czekać aż się zagotuje. Od momentu zagotowania się wody, należy gotować jajka około ośmiu minut. Następnie należy wylać wodę z garnka i wlać zimną wodę, aby lekko schłodzić jajka i zatrzymać proces gotowania.

Po wystudzeniu jajek wystarczy je już tylko obrać.

Warto pamiętać, że wyjęcie jajek z wody zbyt szybko sprawi, że ugotują się one na miękko lub na półtwardo. Zbyt długie gotowanie spowoduje, że wokół żółtka pojawi się nieestetyczna, zielona otoczka. Kluczową sprawą jest także woda. Powinna gotować się raczej spokojnie i powinno być jej tyle, by dokładnie zakrywała całe jajka.

Zdjęcie Idealnie ugotowane jajka na twardo świetnie smakują i zachowują wartości odżywcze / 123RF/PICSEL

Po co ocet do gotowania jajek?

Jednym z prostych trików, który pomoże nam ugotować jajka idealne, jest dodanie do wody... łyżki octu. Sprawi ona, że jajka będą mocniejsze, a jeśli pękną, to białko nie rozleje się, tylko zostanie w środku skorupki. Dodanie do wody szczypty sody oczyszczonej albo soli sprawi natomiast, że obranie jajek ze skorupki będzie zdecydowanie łatwiejsze.

