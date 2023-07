Spis treści: 01 Jakie kwiaty można podlać wodą z ryżu?

Jakie kwiaty można podlać wodą z ryżu?

Wodą z ryżu można podlać praktycznie wszystkie kwiaty. Wzmocni nie tylko skrzydłokwiat, ale również storczyki, które są bardzo wymagające w uprawie. Zroszone wodą z ryżu kaktusy i sukulenty również odwdzięczą się szybszym wzrostem. Najbardziej woda z ryżem pomoże roślinom kwitnącym, efekt jej działania w tym przypadku będzie bardzo spektakularny. Przyczyną jest to, że taki preparat zawiera dużo fosforu, który ma kluczowe znaczenie w kwitnieniu kwiatów.

Jak zrobić wodę ryżową do kwiatów?

Przygotowanie wody ryżowej do kwiatów jest bardzo proste. Wystarczy 100 gr ryżu zalać litrem wody. Po odstawieniu na 2-3 godziny, woda z ryżu jest już gotowa do podlewania. Oczywiście wcześniej należy wodę odcedzić. Ryż bez przeszkód możesz wykorzystać do ugotowania obiadu.

Zdjęcie Woda po gotowaniu ryżu ma niezwykłe właściwości / 123RF/PICSEL

Innym sposobem na zrobienie odżywki z ryżu jest wykorzystanie wody, w której gotowaliśmy ryż. Dotyczy to przypadków, w których ryż odcedzamy. Warto wodę po ugotowaniu ryżu przelać do jakiegoś naczynia i poczekać, aż wystygnie. Następnie wystarczy wymieszać ją ze zwykłą wodą w proporcji 1:1 i już można podlewać nią kwiaty. Do przygotowania wody ryżowej do kwiatów nadaje się każdy rodzaj ryżu, choć najlepiej, by był to ryż jaśminowy lub brązowy. Woda po ugotowanym ryżu nie nadaje się jednak do podlewania kwiatów, jeśli dodaliśmy do niej soli lub innych przypraw. Wyjątkiem jest kurkuma, która nie zaszkodzi roślinom.

Dlaczego warto podlewać wodą z ryżem skrzydłokwiaty?

Woda z ryżem jest bardzo wartościowa dla skrzydłokwiatu. Zawiera:

witaminy z grupy B

fosfor

potas

magnez

żelazo

krzem

Wszystkie te składniki znajdują się również w kupnych nawozach, ponieważ wspomagają wzrost i kwitnienie rośliny. Skrzydłokwiat zasilany wodą ryżową zakwitnie smukłymi, białymi liliami. Na odpowiednio odżywionej roślinie utrzymają się nawet trzy miesiące. Dla takiego efektu warto podlewać skrzydłokwiat wodą z ryżu.

Jak podlewać wodą z ryżem skrzydłokwiaty

Wody z ryżem nie powinno się używać do każdego podlewania. Zawiera ona skrobię, która w nadmiarze może się przyczynić do namnażania bakterii i gnicia korzeni. Dlatego optymalne jest podlewanie wodą ryżową skrzydłokwiatu raz w miesiącu.

Zdjęcie Skrzydłokwiat preferuje półcień lub rozproszone światło. Dobrze znosi też cień / 123RF/PICSEL

Najlepiej podlewać roślinę prosto do doniczki, bez lania po kwiatach i liściach. Od wody na kwiatach mogą pojawić się plamy. Liściom skrzydłokwiatu polewanie wodą nie zaszkodzi, ale nie wygląda to estetycznie. Woda ryżowa pozostawi na nich biały osad.

