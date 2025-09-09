Jedna z najbardziej popularnych roślin doniczkowych, która zachwyca elegancją. Skrzydłokwiat pasuje zarówno do wnętrz biurowych, jak i może stać się ozdobą klasycznych i nowoczesnych pomieszczeń. Białe kwiaty i liście o ciemnozielonej barwie potrafią pięknie wkomponować się w otaczającą przestrzeń.

Skrzydłokwiat: roślina na szczęście

Skrzydłokwiat to zielona roślina pochodząca z wilgotnych lasów równikowych. W Ameryce Południowej oraz środowej i południowej Azji istnieje aż 40 gatunków rośliny.

Skrzydłokwiat znajduje się na liście roślin pokojowych, które dobrze wpływają na stan powietrza w naszych domach. Roślina oczyszcza je z trujących związków - pochłania np. benzen czy amoniak. Niektórzy wierzą nawet, że przynosi szczęście, zapewnia spokój i harmonię.

Pielęgnowanie skrzydłokwiatów w domu Interia DIY

Tajniki pielęgnacji. Skrzydłokwiat będzie ci wdzięczny

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie należy do skomplikowanych. Aby roślina bujnie rosła, najlepiej postawić ją w zacienionym miejscu. Warto też zadbać o stałą temperaturę - skrzydłokwiat nie najlepiej znosi "atrakcje" związane z jej zmianami. Mogą zahamować wzrost rośliny i osłabić ją.

Jaka temperatura jest idealna dla skrzydłokwiatu? Roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem, jeśli będzie to od 20 do maksymalnie 23 stopni C.

Skrzydłokwiat lubi wilgoć i ciepło. Jeśli końcówki liści zaczną przybierać brązową barwę warto to potraktować jako sygnał alarmowy. W taki sposób reaguje, gdy powietrze jest zbyt suche. Roślinę trzeba regularnie i obficie podlewać. Obficie, nie oznacza nadmiernie - zastana woda może powodować gnicie korzeni.

Skrzydłokwiat słynie ze swoich cennych właściwości. Roślina m.in. oczyszcza powietrze 123RF/PICSEL

Nie przesadzajmy jednak z wodą, bo jej nadmiar może powodować gnicie korzeni. Latem, zwłaszcza w trakcie upalnych dni, zwiększajmy dawkę wody, natomiast zimą możemy ją zmniejszyć. Woda powinna być odstana, odwapniona i mieć pokojową temperaturę.

Wiosną warto stosować nawóz, który zasili roślinę składnikami potrzebnymi do wzrostu. I tutaj podobnie jak w przypadku podlewania - nie należy przesadzać z jego ilością! Skrzydłokwiat może się nam "odwdzięczyć" w mało spektakularny sposób, mianowicie: brązowymi plamami na liściach.

Zblenduj i dodaj do doniczki. Tak "dokarmisz" skrzydłokwiat

Specjalny nawóz do skrzydłokwiatu możemy przygotować sami. Domowy specyfik pobudzi roślinę do kwitnienia i sprawi, że zyska piękny wygląd. Do przygotowania odżywki wystarczy... marchewka. Nie bez powodu: warzywo jest pełne witamin i minerałów, zawiera m.in. potas, fosfor, witaminę C i E. Taka mieszanka z pewnością zadziała na roślinę niczym ładowarka.

Nawóz z marchewki do skrzydłokwiatu: sposób przygotowania

Oto prosty przepis na nawóz z marchewki. Skrzydłokwiat z pewnością odwdzięczy się pięknym wyglądem.

Pokrój marchew na kilka drobniejszych kawałków i zalej litrem wody, Całość blenduj przez ok. 3 minuty do uzyskania płynnego nawozu, Przecedź wodę z marchwią i gotowe.

Marchew sprawdzi się jako naturalny nawóz do skrzydłokwiatu 123RF/PICSEL

Powstałą mieszanką podlewaj skrzydłokwiat co 15 dni, przez ok. 3 miesiące. Naturalny nawóz pobudzi roślinę do kwitnienia.

Pamiętaj o tym, by nie wykorzystywać odpadków, bo będą idealną przynętą na wszelkie szkodniki i stworzą idealne warunki do rozwoju grzybów. A chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.