Skrzydłokwiat wypuści nowe, kremowe kwiaty. Zastosuj nawóz z marchewki
Skrzydłokwiat to roślina nie tylko piękna, lecz także praktyczna. Oczyszcza powietrze z toksyn, wpływając korzystnie na zdrowie domowników. Aby cieszyć się jej bujnym wyglądem, wystarczy zadbać o regularne podlewanie i umiarkowaną temperaturę. Dodatkowo niezwykle skutecznym wsparciem dla jej wzrostu jest domowy nawóz z marchewki, który przygotujemy szybko i tanio.
Jedna z najbardziej popularnych roślin doniczkowych, która zachwyca elegancją. Skrzydłokwiat pasuje zarówno do wnętrz biurowych, jak i może stać się ozdobą klasycznych i nowoczesnych pomieszczeń. Białe kwiaty i liście o ciemnozielonej barwie potrafią pięknie wkomponować się w otaczającą przestrzeń.
Skrzydłokwiat: roślina na szczęście
Skrzydłokwiat to zielona roślina pochodząca z wilgotnych lasów równikowych. W Ameryce Południowej oraz środowej i południowej Azji istnieje aż 40 gatunków rośliny.
Skrzydłokwiat znajduje się na liście roślin pokojowych, które dobrze wpływają na stan powietrza w naszych domach. Roślina oczyszcza je z trujących związków - pochłania np. benzen czy amoniak. Niektórzy wierzą nawet, że przynosi szczęście, zapewnia spokój i harmonię.
Tajniki pielęgnacji. Skrzydłokwiat będzie ci wdzięczny
Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie należy do skomplikowanych. Aby roślina bujnie rosła, najlepiej postawić ją w zacienionym miejscu. Warto też zadbać o stałą temperaturę - skrzydłokwiat nie najlepiej znosi "atrakcje" związane z jej zmianami. Mogą zahamować wzrost rośliny i osłabić ją.
Jaka temperatura jest idealna dla skrzydłokwiatu? Roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem, jeśli będzie to od 20 do maksymalnie 23 stopni C.
Skrzydłokwiat lubi wilgoć i ciepło. Jeśli końcówki liści zaczną przybierać brązową barwę warto to potraktować jako sygnał alarmowy. W taki sposób reaguje, gdy powietrze jest zbyt suche. Roślinę trzeba regularnie i obficie podlewać. Obficie, nie oznacza nadmiernie - zastana woda może powodować gnicie korzeni.
Nie przesadzajmy jednak z wodą, bo jej nadmiar może powodować gnicie korzeni. Latem, zwłaszcza w trakcie upalnych dni, zwiększajmy dawkę wody, natomiast zimą możemy ją zmniejszyć. Woda powinna być odstana, odwapniona i mieć pokojową temperaturę.
Wiosną warto stosować nawóz, który zasili roślinę składnikami potrzebnymi do wzrostu. I tutaj podobnie jak w przypadku podlewania - nie należy przesadzać z jego ilością! Skrzydłokwiat może się nam "odwdzięczyć" w mało spektakularny sposób, mianowicie: brązowymi plamami na liściach.
Zblenduj i dodaj do doniczki. Tak "dokarmisz" skrzydłokwiat
Specjalny nawóz do skrzydłokwiatu możemy przygotować sami. Domowy specyfik pobudzi roślinę do kwitnienia i sprawi, że zyska piękny wygląd. Do przygotowania odżywki wystarczy... marchewka. Nie bez powodu: warzywo jest pełne witamin i minerałów, zawiera m.in. potas, fosfor, witaminę C i E. Taka mieszanka z pewnością zadziała na roślinę niczym ładowarka.
Nawóz z marchewki do skrzydłokwiatu: sposób przygotowania
Oto prosty przepis na nawóz z marchewki. Skrzydłokwiat z pewnością odwdzięczy się pięknym wyglądem.
- Pokrój marchew na kilka drobniejszych kawałków i zalej litrem wody,
- Całość blenduj przez ok. 3 minuty do uzyskania płynnego nawozu,
- Przecedź wodę z marchwią i gotowe.
Powstałą mieszanką podlewaj skrzydłokwiat co 15 dni, przez ok. 3 miesiące. Naturalny nawóz pobudzi roślinę do kwitnienia.
Pamiętaj o tym, by nie wykorzystywać odpadków, bo będą idealną przynętą na wszelkie szkodniki i stworzą idealne warunki do rozwoju grzybów. A chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.