Zmieszaj z wodą i podlej skrzydłokwiaty. Będą rosły jak szalone!

Skrzydłokwiaty to jedne z najchętniej i najczęściej uprawianych w naszych domach roślin doniczkowych. Nie mają zbyt wielkich wymagań, choć trzeba uważać, by nie narazić ich na przeciągi, których nie znoszą lub mocne przesuszenie - wtedy ich liście stają się wiotkie i smętnie zwisają.

Pielęgnacja skrzydłokwiatów wiąże się nie tylko z zapewnieniem im optymalnych warunków, regularnym podlewaniem i zraszaniem, ale także nawożeniem. Możemy zdecydować się oczywiście na gotowe, kupne nawozy lub przygotować własną, domową mieszankę, która odżywi skrzydłokwiaty i sprawi, że wreszcie zakwitną.

Zmieszaj z wodą i podlej skrzydłokwiaty. Domowy nawóz szybko je odmieni!

By przygotować domowy nawóz do skrzydłokwiatów, wystarczy rozpuścić kostkę drożdży w wodzie i tak powstałą mieszankę wlać do doniczek. Przy regularnym stosowaniu szybko zauważymy pierwsze efekty - rośliny wypuszczą nowe, zielone, mocne liście i będą zdrowo rosły.

Podobnie zadziała naturalny nawóz na bazie fusów z kawy. By go przygotować, wystarczy wymieszać jedną łyżeczkę fusów ze szklanką wody i powstałą mieszanką podlewać rośliny raz na dwa tygodnie.

Skrzydłokwiat: Jakie warunki lubi?

Skrzydłokwiat lubi wilgoć, ale należy uważać, by go nie przelać. Warto też regularnie zraszać mu listki albo nalewać wodę do spodeczka, na którym postawiona jest doniczka. Samą doniczkę należy umieścić w zacienionym miejscu, ponieważ skrzydłokwiat nie lubi bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi.

Zimą należy podlewać go raz w tygodniu, latem nieco częściej, bo nawet 3-4 razy tygodniowo. Raz do roku, w kwietniu, roślinę warto przesadzić.

