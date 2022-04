Do 2 maja 2022 roku mamy czas, by złożyć zeznania podatkowe za 2021 rok. Większość z nas chce wywiązać się z tego obowiązku jak najszybciej i robi to za pośrednictwem internetu. Ten fakt wykorzystać postanowili oszuści!

- Z roku na rok liczba przestępstw związanych z podszywaniem się pod instytucje zaufania publicznego systematycznie wzrasta. Oszuści podszywają się pod pracowników banków, policję, pracowników służby zdrowia zajmujących się programem szczepień, czy w końcu urzędników skarbowych

- informuje Biuro Informacji Kredytowej.

W ostatnim czasie oszuści opracowali nową metodę, z pomocą której podszywają się pod urzędników Urzędu Skarbowego. Robią to za pomocą SMS-ów, w których zawarta jest informacja o nadpłacie podatku lub o zaległości.

- W celu uregulowania powstałej zaległości podany jest link rzekomo prowadzący do konta urzędu lub zalecenie skontaktowania się z przedstawicielem skarbówki

- ostrzega BIK!

Nowa metoda oszustów. Uważaj na SMS-y ze Skarbówki!

Oszuści idą jednak o krok dalej i zamiast linku podają w wiadomości SMS telefon do urzędnika! Nakłaniają w ten sposób do skontaktowania się z oszustem, podającym się za pracownika Urzędu Skarbowego! Oszust instruuje dzwoniącego, jak pobrać ma on odpowiednie oprogramowanie do weryfikacji tożsamości, a w efekcie uzyskuje dostęp do rachunku bankowego.

Nowa metoda oszustów jest bardzo niebezpieczna i trzeba być naprawdę ostrożnym, by uniknąć sporych kłopotów!

***

