Spis treści: 01 Podlewanie paprotki domowej. Wszystko zależy od pory roku

02 Podlewanie paprotki wodą z mlekiem - efekty

03 Jak podlewać paprotki wodą z mlekiem?

Podlewanie paprotki domowej. Wszystko zależy od pory roku

Paprotki bywają kapryśne. I chociaż mówi się, że to kwiaty proste w uprawie, to wiele osób, przyzna, że jednak dalekie jest to od prawdy. Paprocie gubią liście, często chorują - szczególnie wtedy, gdy nie poznamy dokładnie ich potrzeb i nie dostarczymy tego, co w pielęgnacji paproci jest najistotniejsze. Podstawą jest znalezienie odpowiedniego miejsca. Nie mogą być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, powinny stać w miejscu, gdzie dociera światło rozproszone. Drugim ważnym punktem w pielęgnacji paproci jest podlewanie. Tutaj należy pamiętać, że to, jak często będziemy dostarczać wodę roślinie, zależy od pory roku. Latem paproć podlejemy 2-3 razy w tygodniu, ale już w chłodniejsze miesiące większość paprotek doniczkowych będzie potrzebować podlewania raz w tygodniu. Trzeba również robić to z umiarem, aby nie przelać paprotki. Ziemia nie może być mokra, a jedynie wilgotna. Warto umieścić na dnie doniczki warstwę drenażu z keramzytu.

Reklama

Zdjęcie Liście paprotki potrzebują regularnego zraszania / 123RF/PICSEL

Jeśli zastanawiacie się, czy paprotka lubi zraszanie, to odpowiedź jest jedna - tak! To roślina, która potrzebuje dużej wilgotności powietrza. Dlatego też, jeśli chcemy dłużej cieszyć się piękną, bujną paprotką, pamiętajmy o regularnym zraszaniu. Dobrym sposobem na zapewnienie odpowiedniej wilgotności będzie także zastosowanie specjalnych nawilżaczy.

Czytaj również: Paprotki uwielbiają ten wywar. Prosty trik na zielone liście

Podlewanie paprotki wodą z mlekiem - efekty

Zdjęcie Nie podlewaj paprotki samym mlekiem, to może jej tylko zaszkodzić / 123RF/PICSEL

Paprotki, jak wszystkie rośliny potrzebują też dodatkowego wzmocnienia i można do tego wykorzystać sprawdzone domowe sposoby. Ten znały już nasze babcie. Mowa o wykorzystaniu do podlewania mleka. Co to da? Mleko ma właściwości zakwaszające, a to pomaga w ochronie roślin przed atakiem grzybów. W składzie ma również cukry, a te wspierają m.in. rozwój rośliny. Taki nawóz mleczny na pewno przyczyni się do tego, że liście paproci będą soczyście zielone i piękne, a dodatkowo dojdzie do zakwaszenia podłoża.

Jak podlewać paprotki wodą z mlekiem?

Podstawowa zasada - nawóz mleczny stosujemy raz w miesiącu. Aby przygotować ten domowy "wzmacniacz" paproci, potrzebujemy litrowe naczynie. Wlewamy do niego szklankę mleka i 1 l wody (można trzymać się zasady 1:10 - litr wody - 100 ml mleka). Mleko najlepiej, aby było niepasteryzowane i chude. Nie podlewamy roślin samym mlekiem - to może im jedynie zaszkodzić. Na forach florystycznych wiele osób zauważa, że dobranie złych proporcji to nie tylko brak efektów, ale i nieprzyjemny zapach wydobywający się z doniczki.

Sprawdź także: Wywary do storczyków. Wystarczy kropla, a parapet utonie od kwiatów