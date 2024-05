Nie wszystkie koty polubią spacer na smyczy. Dla niektórych z nich zewnętrzny świat może być zbyt stresujący. Nowe bodźce, takie jak hałas uliczny czy obecność innych zwierząt, mogą wywołać w nim lęk i niepokój. Na spacerze kot jest narażony na różne zagrożenia, takie jak ruch uliczny, psy, czy też dzikie zwierzęta. Ważne jest, aby właściciel był świadomy tych zagrożeń i umiał zapewnić kotu bezpieczeństwo. Nie każdy kot łatwo zaakceptuje noszenie uprzęży i chodzenie na smyczy. Proces adaptacji może być długotrwały i wymaga dużo cierpliwości.



Do wychodzenia na spacery naszego pupila najlepiej uczyć od małego. Starszy kot, który nigdy nie był na dworze lub który do tej pory biegał wolno, może mieć duże problemy z przyzwyczajeniem się do uprzęży.



Zanim więc wyjdziemy z kotem na zewnątrz, musimy przyzwyczaić go do noszenia szelek. Najlepiej zrobić to w domu. Na początku kot może być zdezorientowany lub próbować się uwolnić, jednak ważne jest to, abyśmy nie zmuszali go do niczego na siłę. Warto też nagradzać go za każdy krok w stronę akceptacji uprzęży.



Dobrym miejscem na pierwszy spacer z kotem będzie cichy i bezpieczny zakątek, z dala od ruchliwych ulic i potencjalnych zagrożeń. Dopiero gdy nasz kot zacznie czuć się pewnie i komfortowo możemy zwiększać zasięg i czas spacerów. Podczas spaceru musimy być zawsze czujni, nie tylko na nasze otoczenie, ale i reakcje kota. Jeśli wykazuje on oznaki stresu lub niepokoju, należy wrócić do domu i spróbować ponownie innym razem.