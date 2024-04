Oto objawy, że twój kot zaczyna się starzeć. Miej go na oku

Jednym z pierwszych objawów, które mogą świadczyć o tym, że nasz kot szybko się starzeje jest zanik apetytu, a finalnie utrata wagi. W większości przypadków oznacza ona choroby takie jak np. cukrzyca czy nadczynność tarczycy. Kot senior może jednak chudnąć nawet przy pełnym zdrowiu i dobrym apetycie - na wszelki wypadek należy jednak zgłosić się z pupilem do weterynarza, by wykluczył poważniejsze schorzenia.

Taki przegląd uzębienia powinniśmy serwować kotu co najmniej raz w roku. Pupil senior powinien odwiedzać dentystę nawet co sześć miesięcy.

Koty uwielbiają długi sen i niczym niezmącony odpoczynek. Równie chętnie lubią jednak także zabawę, często wskakują na ulubione meble, biegają nocą po całym mieszkaniu i zachęcają właścicieli do figli. Starsze koty z wiekiem tracą jednak ten wigor oraz mięśnie, więc trudniej jest im skakać czy wchodzić po schodach. Część z tych objawów jest fizjologiczna i normalna u kocich seniorów, ale niektóre mogą być objawem chorobowym.

Mniejsza aktywność starszego kota jest więc całkowicie normalna, ale na wszelki wypadek warto udać się z nim do weterynarza, by wykluczyć poważniejsze problemy.

U starszych kotów często zauważa się także większe pragnienie. Koci seniorzy piją więcej i częściej i jeśli nie jest to wynikiem zmiany diety, to może świadczyć o częstych kocich schorzeniach takich jak cukrzyca czy choroby nerek.

Większe pragnienie u kociego seniora powinno więc skłonić nas do wizyty u specjalisty.

Fakt, że koci senior śpi zdecydowanie dłużej niż młody kot nie powinien być powodem do niepokoju - starsze koty potrzebują bowiem więcej spokoju i odpoczynku. Jeśli dorosły, zdrowy kot śpi nawet 15 godzin dziennie, to nikogo nie powinien dziwić fakt, że starszy kot drzemie nawet 20 godzin. Jeśli jest zdrowy i nie komunikuje nam żadnych dolegliwości, to powinniśmy mu pozwolić na ten niczym niezmącony relaks.