Prawidłowa dieta towarzysząca wysokim temperaturom powinna składać się przede wszystkim ze sporej porcji owoców i warzyw. Warto także zadbać o to, by lodówka była wypełniona wszelkiego rodzaju nabiałami. Podczas upałów najlepiej sięgać po jogurty naturalne, maślanki, a także kefiry. Zwolennikom tego ostatniego polecamy wybór produktu w pełni naturalnego, pozbawionego sztucznych substancji smakowych czy zapachowych.

Kefir to smakowity napój fermentowany, którego bazę stanowi mleko pasteryzowane. Dietetycy wskazują, że jest mniej kaloryczny od zwykłego jogurtu, a dodatkowo dostarcza o wiele więcej białka. To właśnie ten składnik wspomaga i przyspiesza zdrowe odchudzanie. Bogactwo kwasu mlekowego sprawia, że jest doskonałym probiotykiem, chroniącym florę bakteryjną nawet w czasie upałów. Porcja kefiru dziennie zapewnia dostęp m.in. do: