Dlaczego sen jest ważny?

Porady Poprawne saunowanie. Jak wpływa na zdrowie? Sen pozwala na regenerację i jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. To właśnie dzięki niemu można nabrać sił i energii. W związku z tym nie można bagatelizować żadnych zaburzeń związanych ze snem.

Wszystko przez to, że bezsenność może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Brak snu powoduje nie tylko zmęczenie, drażliwość i bóle głowy, ale także zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy czy też chorób układu sercowo-naczyniowego.

To ile potrzebujemy snu w ciągu doby, jest uzależnione m.in. od wieku. Przykładowo noworodki potrzebują go dwa razy więcej niż osoby dorosłe. Zazwyczaj śpią 16 godzin, a dorośli są wyspani po 7-8 godzinach.

Zdjęcie Sen pozwala na regenerację i jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Obwód brzucha maleje w oczach. Trenerzy polecają zaskakująco prosty sposób

Reklama

Jaka pozycja do spania jest najlepsza?

Jak się okazuje, ważne jest nie tylko to, ile śpimy, ale także w jakiej pozycji. Naukowcy są zgodni, że najlepiej jest spać na plecach. Tej pozycji powinny jednak unikać osoby, które borykają się z bezdechem sennym. Z kolei spanie na brzuchu jest uznawane za niekorzystne dla zdrowia.

Dr Christopher Winter jest neurologiem, który zajmuje się badaniami nad snem. Jego zdaniem spanie w pozycji embrionalnej, czyli na boku z podkulonymi nogami ma pozytywny wpływ na zdrowie. Między innymi może niwelować bóle krzyża i udrażniać drogi oddechowe, tak więc to dobra opcja dla osób, które chrapią. Lepiej jednak unikać zbyt mocnego podkurczania nóg. Wówczas mogą pojawić się dolegliwości bólowe ze strony, chociażby pleców.

Zobacz także: Działa na opuchnięte nogi i żylaki. To zielone złoto usunie także złogi

Dr Christopher Winter podkreśla jednak, że lepiej spać na lewym boku. Ta pozycja ma pozytywny wpływ m.in. na krążenie. Neurolog podkreśla jednak, by unikać prawej strony. Wszystko po to, by nie narażać się na zgagę. W tej pozycji kwasy żołądkowe mogą przemieszczać się do przełyku.

***