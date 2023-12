Tapioka? Co to jest?

Kasza maniokowa, czyli tapioka, to produkt, który jeszcze kilka lat temu był nowinką na ustach wszystkich, którzy interesują się zdrową żywnością. Obecnie, już nie wzbudza większego zdziwienia, ale trudno powiedzieć, żeby opanowała sklepowe półki i wyparła nasze rodzime produkty. Tapioka nieśmiało wchodzi do naszej kuchni, ale spotkać ją można w różnych daniach: budyniach, musach, sosach, kisielach, a także w bubble tea. Jak wygląda tapioka? Ta przypominająca kaszę ma formę małych i białych kulek, choć też coraz częściej dostępna jest biała mąka, która rozszerza spektrum wykorzystania tego produktu.

Co można znaleźć w tapioce?

Tapioka ma bardzo bogaty skład, dlatego warto się nią zainteresować. Zacząć należy od wymienienia minerałów: wapnia, żelaza, fosforu, potasu, sodu, cynku oraz magnezu. Taki pakiet sprawia, że dbamy o rozwój kości, naszej odporności, a także wspieramy układ krążenia i nerwowy. Co więcej, tapioka to także źródło witamin: z grupy B, a także C oraz A. Wszystkie one w zestawie korzystnie oddziałują na cały organizm, więc to kolejny argument na to, aby sięgnąć po tapiokę przynajmniej od czasu do czasu.

Najważniejsza informacja: tapioka jest bezglutenowa, więc to idealny produkt dla tych, którzy cierpią z powodu na jej nietolerancję albo borykają się z celiakią. Pomocna jest także wtedy, kiedy dokuczliwe są wrzody żołądka oraz cukrzyca. Warto również wiedzieć, że nie powoduje alergii, jest lekkostrawna, ale równocześnie dodaje bardzo dużo energii.

Jak skorzystać z tapioki?

Sama mąka z tapioki nie jest trudna do wykorzystania, ponieważ w polskiej kuchni sprawdza się tak samo, jak jej tradycyjny odpowiednik. Doskonale zagęszcza sosy i zupy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka mąka była podstawą do przygotowania pierogów, naleśników czy placków.

Kasza maniokowa, czyli kuleczki tapioki mogą być również wykorzystywane łatwo w kuchni, ale jednak trzeba poświęcić im nieco więcej czasu. Przede wszystkim kulki przed użyciem warto najpierw namoczyć w wodzie przez kilka godzin, a dopiero później wrzucić do wrzącej wody lub mleka, ale całość trzeba często mieszać. Kulki tapioki są gotowe wtedy, kiedy stają się przeźroczyste.

Ugotowana tapioka może być podawana jako zamiennik makaronu lub klusek, ale także można je ostudzić i dodać do herbaty, jogurtu naturalnego lub mleka. Można także ugotować tapiokę w mleku, dodać kardamon lub cynamon i ostudzić, a w mig powstanie domowy budyń.

